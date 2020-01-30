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      Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Британии

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      / 24 канал

      Безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через Украину ввели для граждан Великобритании. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

      Соответствующий документ разместили на сайте Президента Украины.

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      Ввести безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великой Британии и Северной Ирландии,
      – говорится в сообщении.

      Известно, что безвизовый режим будет действовать с 31 января 2020 года до 30 января 2021 года. По его условиям, срок пребывания жителей Британии в Украине не может превышать 90 дней в течение 180 дней.

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Безвизовый режим Brexit Великобритания Владимир Зеленский
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