З 2021 року зміняться правила безвізових поїздок до Євросоюзу: деталі

З 2021 року у ЄС почне діяти Європейська інформаційна система авторизації подорожей – ETIAS. Перед мандрівкою українцям треба буде отримати попередній дозвіл онлайн, він обійдеться у 7 євро.

Деталі змін пояснили у місії України при Євросоюзі на фейсбук-сторінці.

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Зауважимо, що зміни стосуються не лише України, а всіх громадян третіх країн, які мають безвіз з ЄС.

5 фактів, які необхідно знати про безвізові поїздки до ЄС з 2021 року:

Що запроваджує ЄС

З 2021 року ЄС запроваджує Європейську інформаційну систему авторизації подорожей – ETIAS. Вона передбачає внесення змін до умов безвізових подорожей до ЄС для громадян третіх країн. З 2021 року ці зміни будуть стосуватися України, Австралії, Бразилії, Великої Британії, Канади, США та Японії.

Чому було прийнято таке рішення

Ініціатива щодо створення Європейської інформаційної системи авторизації подорожей виникла ще у квітні 2016 року в рамках підготовки Європейською Комісією пропозицій щодо посилення безпеки на зовнішніх кордонах ЄС.

Восени 2018 року ЄС схвалив необхідні законодавчі рішення про Європейську інформаційну систему авторизації подорожей (ETIAS), яка поширюватиметься на громадян третіх країн, що користуються правом безвізового в’їзду на територію Євросоюзу.

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Як це буде працювати

З 2021 року перед мандрівкою до Євросоюзу громадянам України необхідно буде отримати попередній дозвіл. Це можна буде зробити в онлайн-режимі.

Загалом видача авторизації на подорож займатиме декілька хвилин у разі відсутності застережень у правоохоронних органів ЄС або елементів, що потребують подальшого вивчення.

Такий дозвіл коштуватиме 7 євро. Авторизація буде дійсна 3 роки або до завершення терміну дії проїзного документа, зареєстрованого при поданні заявки.

Увага! Для осіб, молодших 18 та старших 70 років – довідку можна зробити безкоштовно.

ETIAS – це не віза

Важливо розуміти, що Європейська інформаційна система авторизації подорожей не є аналогом візової системи. Це просто дозвіл до поїздки. У разі відмови у в’їзді через ETIAS, людина матиме право подати апеляцію на рішення системи.

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Для чого потрібна система ETIAS

Попередня авторизація дозволить ЄС завчасно ідентифікувати осіб, які можуть бути небезпечними. Система підвищить безпеку зовнішніх кордонів блоку.

Окрім того, ETIAS дозволить суттєво зменшити кількість відмов у в’їзді до ЄС безпосередньо при перетині кордону, бо мандрівники будуть знати завчасно чи не має у держав-членів ЄС застережень щодо їхньої поїздки.

У Місії запевнили, що з дозволом ETIAS українці зможуть і надалі спокійно насолоджуватись перевагами безвізових подорожей до ЄС.

Зараз українці можуть відвідувати без візи 126 країн, раніше – 128 країн. Річ у тому, що Джибуті та Бенін (це країни Африки) змінили свою візову політику: тепер українці повинні отримувати електронну візу наперед замість візи за фактом прибуття.



Перелік країн, які українці можуть відвідувати без віз / Інфографіка 24 каналу