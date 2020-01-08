Рейтинг українського закордонного паспорта у світі у 2020: що змінилося

Україна втратила дві позиції в безвізовому рейтингу від Henley & Partners, натомість піднялася на одну позицію у рейтингу від Arton Capital.

За підсумками 2019 року закордонний паспорт громадянина України опустився на дві позиції – на 43 місце – у світовому рейтингу закордонних паспортів за індексом Henley & Partners.

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Український паспорт перемістився з 41 на 43 місце попри те, що кількість безвізових країн – 128 – для громадян України не змінилася.

Протягом 2019 Україна отримала безвізовий режим з азійськими Бахрейном і Саудівською Аравією, але втратила можливість їхати за спрощеною процедурою до африканських Беніна та Джибуті.

Лідери рейтингу, до слова, не змінилися: це Японія та Сінгапур, чиї громадяни можуть без віз відвідувати 191 і 190 країн відповідно. На останньому місці в рейтингу і далі Афганістан – 26 безвізових країн.

Що таке Індекс паспортів?Це рейтинг, який укладає міжнародна консалтингова компанія Henley & Partners спільно з Міжнародною асоціацією повітряного транспорту ІАТА з 2006 року.



Він містить інформацію із 219 країн та територій світу та враховує можливість візиту дорослого громадянина країни до інших країн з можливістю перебування там довше за три дні.

Цікаво, що у рейтингу від Arton Capital Україна посідає 22 позицію (торік була 23-ю) з показником у 142 країни зі спрощеним в'їздом (93 безвізові та 49 з візою, яку можна отримати по прибуттю).

У будь-якому з рейтингів, зауважимо, паспорт України – лідер серед паспортів колишніх країн СРСР, які не входять до Євросоюзу.