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      Рейтинг украинского загранпаспорта в мире в 2020 году: что изменилось

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      Рейтинг украинского паспорта изменился / 5.ua

      Украина потеряла две позиции в безвизовом рейтинге от Henley & Partners, зато поднялась на одну позицию в рейтинге от Arton Capital.

      По итогам 2019 года заграничный паспорт гражданина Украины опустился на две позиции – на 43 место в мировом рейтинге загранпаспортов по индексу Henley & Partners.

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      Украинский паспорт переместился с 41 на 43 место несмотря на то, что количество безвизовых стран – 128 – для граждан Украины не изменилось.

      • В течение 2019 Украина получила безвизовый режим с азиатскими Бахрейном и Саудовской Аравией, но потеряла возможность ехать по упрощенной процедуре в африканские Бенин и Джибути.

      Лидеры рейтинга, к слову, не изменились: это Япония и Сингапур, чьи граждане могут без виз посещать 191 и 190 стран соответственно. На последнем месте в рейтинге и далее Афганистан – 26 безвизовых стран.

      Что такое Индекс паспортов?Это рейтинг, который составляет международная консалтинговая компания Henley & Partners совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта IATA с 2006 года.

      Он содержит информацию из 219 стран и территорий мира, а также учитывает возможность визита взрослого гражданина страны в другие страны с возможностью пребывания там дольше, чем три дня.

      Интересно, что в рейтинге от Arton Capital Украина занимает 22 позицию с показателем в 142 страны с упрощенным въездом (93 безвизовых и 49 с визой, которую можно получить по прибытию).

      В любом из рейтингов, заметим, паспорт Украины – лидер среди паспортов бывших стран СССР, которые не входят в Евросоюз.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины рейтинги Безвизовый режим
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