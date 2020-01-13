С 2021 года изменятся правила безвизовых поездок в Евросоюз: детали

С 2021 года в ЕС начнет действовать Европейская информационная система авторизации путешествий – ETIAS. Перед путешествием украинцам нужно будет получить предварительное разрешение онлайн, оно обойдется в 7 евро.

Детали изменений пояснили в миссии Украины при Евросоюзе на фейсбук-странице.

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Заметим, что изменения касаются не только Украины, а всех граждан третьих стран, имеющих безвиз с ЕС.

5 фактов, которые необходимо знать о безвизовых поездках в ЕС с 2021 года:

Что вводит ЕС

С 2021 года ЕС вводит Европейскую информационную систему авторизации путешествий – ETIAS. Она предусматривает внесение изменений в условия безвизовых поездок в ЕС для граждан третьих стран. С 2021 года эти изменения будут касаться Украины, Австралии, Бразилии, Великобритании, Канады, США и Японии.

Почему было принято такое решение

Инициатива по созданию Европейской информационной системы авторизации путешествий возникла еще в апреле 2016 года в рамках подготовки Европейской Комиссией предложений по усилению безопасности на внешних границах ЕС.

Осенью 2018 года ЕС одобрил необходимые законодательные решения о Европейской информационной системе авторизации путешествий (ETIAS), которая будет распространяться на граждан третьих стран, пользующихся правом безвизового въезда на территорию Евросоюза.

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Как это будет работать

С 2021 года перед путешествием в Евросоюз гражданам Украины необходимо будет получить предварительное разрешение. Это можно будет сделать в онлайн-режиме.

В целом выдача авторизации на путешествие будет занимать несколько минут в случае отсутствия оговорок у правоохранительных органов ЕС или элементов, требующих дальнейшего изучения.

Такое разрешение будет стоить 7 евро. Авторизация будет действительна 3 года или до окончания срока действия проездного документа, зарегистрированного при подаче заявки.

Внимание! Для лиц, моложе 18 и старше 70 лет – справку можно сделать бесплатно.

ETIAS – это не виза

Важно понимать, что Европейская информационная система авторизации путешествий не является аналогом визовой системы. Это просто разрешение к поездке. В случае отказа во въезде через ETIAS, человек будет иметь право подать апелляцию на решение системы.

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Для чего нужна система ETIAS

Предварительная авторизация позволит ЕС заблаговременно идентифицировать лиц, которые могут быть опасными. Система повысит безопасность внешних границ блока.

Кроме того, ETIAS позволит существенно уменьшить количество отказов во въезде в ЕС непосредственно при пересечении границы, потому что путешественники будут знать заранее, нет ли у государств-членов ЕС оговорок относительно их поездки.

В Миссии заверили, что с разрешением ETIAS украинцы смогут и дальше спокойно наслаждаться преимуществами безвизовых поездок в ЕС.

Сейчас украинцы могут посещать без визы 126 стран, ранее – 128 стран. Дело в том, что Джибути и Бенин (это страны Африки) изменили свою визовую политику: теперь украинцы должны получать электронную визу заранее вместо визы по факту прибытия.

Список стран, которые украинцы могут посещать без виз / Инфографика 24 канала