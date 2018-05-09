Беззаконие не знает границ: в МИД отреагировали на очередную выходку оккупантов

Министерство иностранных дел требует освободить осужденного по "севастопольскому делу Хизб ут-Тахрир" крымского татарина Ферата Сайфуллаева.

Об этом в Twitter написала пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца.

"Беспредел в Российской Федерации не знает границ. Политзаключенные – инструмент войны РФ. Требуем освободить Сайфуллаева", – отметила она.

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Беззаконня в РФ не знає меж. Політв'язні - інструмент війни РФ. Вимагаємо звільнити Ф.Сайфуллаєва pic.twitter.com/ukkRnGElnK — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 9 травня 2018 р.

Ранее адвокат задержанного – Эдем Семедляев – сообщил, что Министерство юстиции России отказалось передать Украине Сайфуллаева.

В России отказ объяснили положением Конвенции о передаче осужденных лиц 1983 года.

Однако, вывозя крымских татар из Крыма, для того чтобы судить в военных судах, никто не руководствуется конвенциями, резолюциями и международными договорами,

– отметил Семедляев.

Адвокат также сообщил, что Сайфуллаеву на полгода продлили пребывание в помещении камерного типа. Окупатны объяснили это плохой уборкой камеры.