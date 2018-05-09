Беззаконня не знає меж: в МЗС зреагували на черговий вибрик окупантів

Міністерство закордонних справ вимагає звільнити засудженого у "севастопольській справі Хізб ут-Тахрір" кримського татарина Ферата Сайфуллаєва.

Про це у Twitter написала речник відомства Мар'яна Беца.

"Беззаконня в Російської Федерації не знає меж. Політв'язні – інструмент війни РФ. Вимагаємо звільнити Сайфуллаєва", – зазначила вона.

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Беззаконня в РФ не знає меж. Політв'язні - інструмент війни РФ. Вимагаємо звільнити Ф.Сайфуллаєва pic.twitter.com/ukkRnGElnK — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 9 травня 2018 р.

Раніше адвокат затриманого – Едем Семедляєв – сповістив, що Міністерство юстиції Росії відмовилось передати Україні Сайфуллаєва.

В Росії відмову пояснили положенням Конвенцією про передачу засуджених осіб 1983 року.

Однак, вивозячи кримських татар з Криму, для того щоб судити у військових судах, ніхто не керується конвенціями, резолюціями і міжнародними договорами,

– наголосив Семедляєв.

Адвокат також сповістив, що Сайфуллаєву на півроку продовжили перебування у приміщенні камерного типу. Окупатни пояснили це поганим прибиранням камери.