Беззаконня не знає меж: в МЗС зреагували на черговий вибрик окупантів
Міністерство закордонних справ вимагає звільнити засудженого у "севастопольській справі Хізб ут-Тахрір" кримського татарина Ферата Сайфуллаєва.
Про це у Twitter написала речник відомства Мар'яна Беца.
"Беззаконня в Російської Федерації не знає меж. Політв'язні – інструмент війни РФ. Вимагаємо звільнити Сайфуллаєва", – зазначила вона.
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Раніше адвокат затриманого – Едем Семедляєв – сповістив, що Міністерство юстиції Росії відмовилось передати Україні Сайфуллаєва.
В Росії відмову пояснили положенням Конвенцією про передачу засуджених осіб 1983 року.
Однак, вивозячи кримських татар з Криму, для того щоб судити у військових судах, ніхто не керується конвенціями, резолюціями і міжнародними договорами,
– наголосив Семедляєв.
Адвокат також сповістив, що Сайфуллаєву на півроку продовжили перебування у приміщенні камерного типу. Окупатни пояснили це поганим прибиранням камери.