Библиотека Конгресса США начала использовать корректное название Киева
В Соединенных Штатах Америки библиотека Конгресса официально ввела использование названия Kyiv.
Первыми правильно писать названия украинских городов начали в Польше, затем – в Британии. Потом к ним присоединились и аэропорты стран Балтии, а также Турции, Венгрии и Грузии.
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Все это благодаря информационной кампании #Kyivnotkiev, #Lvivnotlvov, которую в прошлом году начало украинское Министерство иностранных дел.
Друзья, только что получили невероятные новости из Вашингтона! Библиотека Конгресса официально ввела использование названия нашей столицы как #Kyiv! Без сомнения, позитивные преобразования мирового масштаба требуют времени, но шаг за шагом мы дойдем до цели,
– заявили в МИД.
Недавно посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис сообщил, что Пражский аэропорт имени Вацлава Гавела также перешел на корректную транслитерацию Киева и Одессы.
Почему название Киева пишут неправильно?
Во время пребывания Украины в составе СССР в англоязычных средствах информации закрепилась транслитерация названия украинской столицы в образ, который соответствовал русскому произношению, то есть Kiev. Украинская власть настаивает, что сейчас правильно передавать название близко к произношению, свойственной украинскому языку, то есть Kyiv.