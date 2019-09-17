Библиотека Конгресса США начала использовать корректное название Киева

В Соединенных Штатах Америки библиотека Конгресса официально ввела использование названия Kyiv.

Первыми правильно писать названия украинских городов начали в Польше, затем – в Британии. Потом к ним присоединились и аэропорты стран Балтии, а также Турции, Венгрии и Грузии.

Читайте также: Rapid Trident-2019: почему военные из 14 стран мира решили поучиться у украинцев – фото

Все это благодаря информационной кампании #Kyivnotkiev, #Lvivnotlvov, которую в прошлом году начало украинское Министерство иностранных дел.

Друзья, только что получили невероятные новости из Вашингтона! Библиотека Конгресса официально ввела использование названия нашей столицы как #Kyiv! Без сомнения, позитивные преобразования мирового масштаба требуют времени, но шаг за шагом мы дойдем до цели,

– заявили в МИД.

Друзі, щойно отримали неймовірні новини з Вашингтону!



Бібліотека Конгресу офіційно запровадила використання назви нашої столиці як #Kyiv!



Без сумніву, позитивні перетворення світового масштабу потребують часу, але крок за кроком, ми дійдемо до мети!



Разом! pic.twitter.com/9RBICMGQHs — #CorrectUA (@CorrectUA) 17 вересня 2019 р.

Недавно посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис сообщил, что Пражский аэропорт имени Вацлава Гавела также перешел на корректную транслитерацию Киева и Одессы.

Зусилля посольства були не марні). Після довгих роздумів і переконань празький аеропорт ім. В.Гавела таки приєднався до когорти тих аеропортів, які правильно називають англійською столицю України - #KyivNotKiev. До речі, #Odesa тепер пишуть правильно також. Дякуємо! pic.twitter.com/s09wsYNdVo — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) 13 вересня 2019 р.

Почему название Киева пишут неправильно?

Во время пребывания Украины в составе СССР в англоязычных средствах информации закрепилась транслитерация названия украинской столицы в образ, который соответствовал русскому произношению, то есть Kiev. Украинская власть настаивает, что сейчас правильно передавать название близко к произношению, свойственной украинскому языку, то есть Kyiv.