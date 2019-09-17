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      Бібліотека Конгресу США почала використовувати коректну назву Києва

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      Акція #Kyivnotkiev
      Акція #Kyivnotkiev / gettyimages

      У Сполучених Штатах Америки бібліотека Конгресу офіційно запровадила використання назви Kyiv.

      Першими правильно писати назви українських міст почали у Польщі, згодом – у Британії. Потім до них приєдналися і аеропорти країн Балтії, а також Туреччини, Угорщини та Грузії.

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      Все це завдяки інформаційній кампанії #Kyivnotkiev, #Lvivnotlvov, яку торік розпочало українське Міністерство закордонних справ.

      Друзі, щойно отримали неймовірні новини з Вашингтону! Бібліотека Конгресу офіційно запровадила використання назви нашої столиці як #Kyiv! Без сумніву, позитивні перетворення світового масштабу потребують часу, але крок за кроком, ми дійдемо до мети,
      – заявили в МЗС.

      Нещодавно посол України у Чехії Євген Перебийніс, що Празький аеропорт імені Вацлава Гавела також перейшов на коректну транслітерацію Києва та Одеси.

      Чому назву Києва пишуть неправильно?Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що нині правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини США Чехія МЗС України
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