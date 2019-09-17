Бібліотека Конгресу США почала використовувати коректну назву Києва

У Сполучених Штатах Америки бібліотека Конгресу офіційно запровадила використання назви Kyiv.

Першими правильно писати назви українських міст почали у Польщі, згодом – у Британії. Потім до них приєдналися і аеропорти країн Балтії, а також Туреччини, Угорщини та Грузії.

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Все це завдяки інформаційній кампанії #Kyivnotkiev, #Lvivnotlvov, яку торік розпочало українське Міністерство закордонних справ.

Друзі, щойно отримали неймовірні новини з Вашингтону! Бібліотека Конгресу офіційно запровадила використання назви нашої столиці як #Kyiv! Без сумніву, позитивні перетворення світового масштабу потребують часу, але крок за кроком, ми дійдемо до мети,

– заявили в МЗС.

Друзі, щойно отримали неймовірні новини з Вашингтону!



Бібліотека Конгресу офіційно запровадила використання назви нашої столиці як #Kyiv!



Без сумніву, позитивні перетворення світового масштабу потребують часу, але крок за кроком, ми дійдемо до мети!



Разом! pic.twitter.com/9RBICMGQHs — #CorrectUA (@CorrectUA) 17 вересня 2019 р.

Нещодавно посол України у Чехії Євген Перебийніс, що Празький аеропорт імені Вацлава Гавела також перейшов на коректну транслітерацію Києва та Одеси.

Зусилля посольства були не марні). Після довгих роздумів і переконань празький аеропорт ім. В.Гавела таки приєднався до когорти тих аеропортів, які правильно називають англійською столицю України - #KyivNotKiev. До речі, #Odesa тепер пишуть правильно також. Дякуємо! pic.twitter.com/s09wsYNdVo — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) 13 вересня 2019 р.

Чому назву Києва пишуть неправильно?Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що нині правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.