Бигус посоветовал Луценко сконцентрироваться на расследованиях

Команда журналистов Bihus.info показала четвертую серию своего масштабного расследования о многомиллионных хищениях в украинской армии. В последней серии журналисты сообщили о причастности правоохранительных органов ко всем коррупционным схемам.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал руководитель проекта Денис Бигус

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"Стоит спрашивать у руководителей органов власти, почему никто ничего не делал. Я надеюсь, что в ближайшие дни на различных брифингах им эти вопросы зададут", – прокомментировал Денис Бигус.

Трудно заподозрить, что у них (правоохранительных органов – 24 канал) симпатия ко мне, а у меня к ним. Я бы вообще рекомендовал господину Луценко сконцентрироваться на остальном расследовании, так как прошло три года,

– подчеркнул руководитель Bihus.info Денис Бигус.

Автор проекта также добавил, что 11 марта вышли последние серии расследования о коррупции в "оборонке".

Что известно о коррупции в "Укроборонпроме" Команда журналистских расследований Bihus.Info выяснила, что Игорь Гладковский – сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозом через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. По данным журналистов, размер хищений составляет по меньшей мере 250 миллионов гривен.



К коррупционным операциям, убеждают журналисты, причастны Олег Гладковский (ранее был бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.



Согласно расследованию, сделки организовывали через 3 главных фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском", который тогда принадлежал Порошенко. Кроме того, центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – "Оптима". Реальным ее владельцем является Рогоз, а документальным – его представитель. В 2016 году, расследуя одно из дел в отношении "Укроборонпрома", военная прокуратура выходила на нее.



27 февраля в НАБУ сообщили, что начали досудебное расследование по признакам присвоения, растраты имущества или овладения им путем злоупотребления служебным положением.