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      НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ НЕГОДА В УКРАЇНІ

      Бігус порадив Луценку сконцентруватися на розслідуваннях

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      Команда журналістів Bihus.info показала четверту серію свого масштабного розслідування про багатомільйонні розкрадання в українській армії. В останній серії журналісти повідомили про причетність правоохоронних органів до всіх корупційних схем.

      Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів керівник проекту Денис Бігус

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      "Варто питати у керівників органів влади, чому ніхто нічого не робив. Я сподіваюся, що найближчими днями на різних брифінгах їм ці питання поставлять", – прокоментував Денис Бігус.

      Важко запідозрити, що в них (правоохоронних органів – 24 канал) симпатія до мене, а в мене до них. Я б взагалі рекомендував пану Луценку сконцентруватися на решті розслідуванні, адже минуло три роки,
      – наголосив керівник Bihus.info Денис Бігус.

      Автор проекту також додав, що 11 березня вийшли останні серії розслідування про корупцію в "оборонці".

      Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?Команда журналістських розслідувань Bihus.Info з’ясувала, що Ігор Гладковський – син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.

      До корупційних операцій, переконують журналісти, є причетними Олег Гладковський (раніше був бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну.

      Відповідно до розслідування, угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на тоді належав Порошенку. Окрім того, центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима". Реальним її власником є Рогоза, а документальним – його представник. У 2016 році, розслідуючи одну зі справ щодо "Укроборонпрому", військова прокуратура виходила на неї.

      27 лютого в НАБУ повідомили, що почали досудове розслідування за ознаками привласнення, розтрати майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

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      Теги: Новини України Корупційні схеми в Укроборонпромі Укроборонпром
      Джерело: 24 канал
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