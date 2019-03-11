Бігус порадив Луценку сконцентруватися на розслідуваннях

Команда журналістів Bihus.info показала четверту серію свого масштабного розслідування про багатомільйонні розкрадання в українській армії. В останній серії журналісти повідомили про причетність правоохоронних органів до всіх корупційних схем.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів керівник проекту Денис Бігус

Читайте також: Друзів Порошенка не покарають за оборудки в "Укроборонпромі"

"Варто питати у керівників органів влади, чому ніхто нічого не робив. Я сподіваюся, що найближчими днями на різних брифінгах їм ці питання поставлять", – прокоментував Денис Бігус.

Важко запідозрити, що в них (правоохоронних органів – 24 канал) симпатія до мене, а в мене до них. Я б взагалі рекомендував пану Луценку сконцентруватися на решті розслідуванні, адже минуло три роки,

– наголосив керівник Bihus.info Денис Бігус.

Автор проекту також додав, що 11 березня вийшли останні серії розслідування про корупцію в "оборонці".

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?Команда журналістських розслідувань Bihus.Info з’ясувала, що Ігор Гладковський – син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.



До корупційних операцій, переконують журналісти, є причетними Олег Гладковський (раніше був бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну.



Відповідно до розслідування, угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на тоді належав Порошенку. Окрім того, центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима". Реальним її власником є Рогоза, а документальним – його представник. У 2016 році, розслідуючи одну зі справ щодо "Укроборонпрому", військова прокуратура виходила на неї.



27 лютого в НАБУ повідомили, що почали досудове розслідування за ознаками привласнення, розтрати майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.