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      Bihus.info: Кива причастен к рейдерским захватам сельхозпредприятий на Кировоградщине

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      Ілля Кива

      Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива крышует рейдерские захваты агропредприятий в Кировоградской области.

      Про це йдеться в розслідуванні Bihus.info. Як встановили журналісти, за останні 5 років в регіоні від рейдерів постраждав цілий ряд підприємств, земельний банк яких становив від 1 до 5 тисяч гектарів. Всі компанії захоплювали за однією й тією ж схемою – "чорний" реєстратор за допомогою підроблених документів вносив до Держреєстру нового "власника". Поки реальні власники бізнесів судилися, рейдери переоформляли землю та інші засоби.

      Так, у 2016 році відбулось рейдерство ПСП ім. Димитрова – права на підприємство отримав депутат однієї з місцевих сільрад Ростислав Вакулик. За аналогічною схемою рейдери захопили СВК "Агрофірма МАРІАМПОЛЬСЬКА" і ряд інших підприємств. Кожне з цих захоплень вивів журналістів до скандального депутата Іллі Киви.

      В історіях засвітилися люди і адреси, опосередковано пов'язані як з депутатом Кіровоградської облради від ОТЗЖ Денисом Руденко, так і безпосередньо з нардепом від цієї ж партії – Іллею Кивою, 
      – йдеться в розслідуванні.

      Нагадаємо, раніше нардеп подав декларацію, згідно з якою основне джерело його доходів – фірма, яка фігурує в кримінальній справі з відмивання грошей. Зокрема, 1,2 млн грн нардеп отримав 1,2 від ТОВ "Компанія Сіквел". Фірму підозрюють в легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом і організації схем з ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. У декларації Киви у 2019 році з'явився новий автомобіль Toyota Land Cruiser 200 вартістю 2,2 млн грн.

      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Новости политики Кировоградская область Оппозиционная платформа – За жизнь Илья Кива
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