Bihus.info: Кива причетний до рейдерських захоплень агропідприємств на Кіровоградщині

Народний депутат від "Опозиційною платформи – За життя" Ілля Кива кришує рейдерські захоплення агропідприємств в Кіровоградській області.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.info. Як встановили журналісти, за останні 5 років в регіоні від рейдерів постраждав цілий ряд підприємств, земельний банк яких становив від 1 до 5 тисяч гектарів. Всі компанії захоплювали за однією й тією ж схемою – "чорний" реєстратор за допомогою підроблених документів вносив до Держреєстру нового "власника". Поки реальні власники бізнесів судилися, рейдери переоформляли землю та інші засоби.

Так, у 2016 році відбулось рейдерство ПСП ім. Димитрова – права на підприємство отримав депутат однієї з місцевих сільрад Ростислав Вакулик. За аналогічною схемою рейдери захопили СВК "Агрофірма МАРІАМПОЛЬСЬКА" і ряд інших підприємств. Кожне з цих захоплень вивів журналістів до скандального депутата Іллі Киви.

В історіях засвітилися люди і адреси, опосередковано пов'язані як з депутатом Кіровоградської облради від ОТЗЖ Денисом Руденко, так і безпосередньо з нардепом від цієї ж партії – Іллею Кивою,

– йдеться в розслідуванні.

Нагадаємо, раніше нардеп подав декларацію, згідно з якою основне джерело його доходів – фірма, яка фігурує в кримінальній справі з відмивання грошей. Зокрема, 1,2 млн грн нардеп отримав 1,2 від ТОВ "Компанія Сіквел". Фірму підозрюють в легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом і організації схем з ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. У декларації Киви у 2019 році з'явився новий автомобіль Toyota Land Cruiser 200 вартістю 2,2 млн грн.