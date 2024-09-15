Немецкое издание со ссылкой на собственные источники написало, что Владимир Зеленский во время визита в США может объявить о готовности к локальному прекращению огня на отдельных участках фронта. В Офисе Президента отметили, что это – фейк, передает 24 Канал.
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О чем речь
Предполагали, что во время визита в США Владимир Зеленский планирует обсудить свой план победы. Он якобы предусматривает возможность использования западного оружия для ударов по России и временное прекращение боевых действий на определенных фронтовых участках.
Это даже прокомментировал военный эксперт Карло Масала из Университета Бундесвера в Мюнхене. Он объяснил, что такой подход украинского президента может быть попыткой кардинально изменить ситуацию на фронте. По его словам это свидетельствует об определенном уровне отчаяния в Украине.
Реакция ОП
В канцелярии украинского лидера отметили, что издание не видело план победы. Кроме того, и из тех нескольких людей, которые на сегодня привлечены к подготовке, никто не разговаривал с медиа.
Минск-3 или любой другой никто россиянам не подарит. Украина против любой заморозки войны, и на всех уровнях власти Украины об этом говорят
, – подчеркнули в ОП.
Кроме этого, важно чтобы Соединенные Штаты поддержали именно план победы Украины, а не капитуляции или заморозки. Его прежде всего представят США, потому что они могут помочь с реализацией.