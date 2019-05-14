Билеты на все поезда из Украины в Польшу можно будет приобрести онлайн

Ранее онлайн-сервис продажи железнодорожных билетов не позволял покупать места в поездах в Польшу, кроме отдельных рейсов. С 15 мая 2019 года такая возможность появится.

Купить онлайн билеты на любой рейс из Украины в Польшу смогут все желающие – пообещал на своей странице в Facebook председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

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"Онлайн-продажу билетов на все направления в Польшу запускаем на https://booking.uz.gov.ua. Раньше это было доступно только для отдельных рейсов. Пассажиры справедливо сетовали на неудобство сервиса. Укрзализныця максимально ускоряла финальные договоренности с польскими коллегами", – написал он.

Также чиновник заверил, что среди приоритетных вопросов – намерение добавить к онлайн-услугам возможность приобрести билеты на "Бориспольский экспресс", который соединяет железнодорожный вокзал в Киеве с аэропортом "Борисполь".