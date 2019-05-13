УЗ предупредила о приостановке железнодорожного сообщения с Кропивницким

С 30 мая по 15 июня Укрзализныця приостанавливает железнодорожное сообщение с Кропивницким из-за строительства транспортного путепровода.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Расписание и маршрут следования некоторых пассажирских поездов, которые ранее проходили через Кропивницкий, меняется по требованию местной власти.

По измененному маршруту и расписанию в обход Кропивницкого будут курсировать следующие поезда: № 120/119 Запорожье – Львов, № 053/054 Днепр – Одесса, № 007/008 Харьков – Одесса, № 790/789 Киев – Кременчуг, № 091/092 Одесса – Константиновка, № 59/60 Харьков – Одесса.

Пассажиры, которые до 6 мая оформили проездные документы на указанные поезда, в случае отказа от поездки могут вернуть проездные документы в кассах до отправления поезда.