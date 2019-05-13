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      УЗ предупредила о приостановке железнодорожного сообщения с Кропивницким

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      Поезда не будут курсировать через город до 15 июня
      Поезда не будут курсировать через город до 15 июня / 24 канал

      С 30 мая по 15 июня Укрзализныця приостанавливает железнодорожное сообщение с Кропивницким из-за строительства транспортного путепровода.

      Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

      Расписание и маршрут следования некоторых пассажирских поездов, которые ранее проходили через Кропивницкий, меняется по требованию местной власти.

      По измененному маршруту и расписанию в обход Кропивницкого будут курсировать следующие поезда: № 120/119 Запорожье – Львов, № 053/054 Днепр – Одесса, № 007/008 Харьков – Одесса, № 790/789 Киев – Кременчуг, № 091/092 Одесса – Константиновка, № 59/60 Харьков – Одесса.

      Пассажиры, которые до 6 мая оформили проездные документы на указанные поезда, в случае отказа от поездки могут вернуть проездные документы в кассах до отправления поезда.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Укрзализниця Новости Кропивницкого
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