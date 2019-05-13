УЗ попередила про призупинення залізничного сполучення з Кропивницьким

З 30 травня по 15 червня Укрзалізниця призупиняє залізничне сполучення з Кропивницьким через будівництво транспортного шляхопроводу.

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

Розклад і маршрут прямування деяких пасажирських поїздів, які раніше проходили через Кропивницький, змінюється на вимогу місцевої влади.

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За зміненим маршрутом і розкладом в обхід Кропивницького будуть курсувати наступні поїзди: № 120/119 Запоріжжя – Львів, № 053/054 Дніпро – Одеса, № 007/008 Харків – Одеса, № 790/789 Київ – Кременчук, № 091/092 Одеса – Костянтинівка, № 59/60 Харків – Одеса.

Пасажири, які до 6 травня оформили проїзні документи на зазначені поїзди, у разі відмови від поїздки можуть повернути проїзні документи в касах до відправлення поїзда.