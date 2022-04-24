Священник рассказал, что над ним издевались. Также Сергею Чудиновичу угрожали изнасилованием и тем, что расправятся с родными.

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Били дубинкой в сердце

Он рассказывает, что оккупанты обвинили его в участии диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Мол, он – член ТРО. Но это, убеждает священник, не имеет ничего общего с реальностью.

Заломили руки, сказали, что жизнь моя закончилась, что они будут разбирать меня на части, что они убьют меня, застрелят. Привели меня в другое помещение... там стали бить дубинкой в участок сердца,

– рассказал он.

Священник добавил, что ему не давали пить, не водили в туалет. Российские захватчики избивали Чудиновича по ногам, душили и завязывали руки скотчем сзади. Вместо воды на допросе дали ему водки, а также угрожали, что доберутся и до родных.

Позже со священника сняли джинсы и трусы. Оккупанты угрожали, что изнасилуют его дубинкой. В тот момент, рассказывает Чудинович, его охватила паника. Он согласился на сотрудничество, когда от него этого требовали оккупанты. Сейчас ему стыдно за свой поступок, поэтому он и записал это видеообращение.

Смотрите видеообращение священника Сергея Чудиновича:

Я хочу, чтобы каждый услышал, как они (оккупанты – 24 канал) обращаются с людьми, с которыми потом делают видео, чтобы они говорили, что обращались с ними хорошо и никакого насилия над ними не совершали.

– подчеркнул священник.

После этого оккупанты его отпустили. Чудинович рассказывает, что в течение недели вел себя как обычно, одновременно готовя побег из Херсона. А 6 апреля ему удалось перебраться на территорию, которую контролирует Украина. Он сразу же пошел в отделение полиции и сделал заявление о зверствах, которые совершали российские захватчики.

Напомним, что о похищении Сергея Чудиновича стало известно в полдень 30 марта. Вечером того же дня на его фейсбуке появилось сообщение, в котором он рассказал, что его отпустили.

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