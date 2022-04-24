Священник розповів, що над ним знущалися. Також Сергію Чудиновичу погрожували зґвалтуванням і тим, що розправляться з рідними.

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Били дубинкою у серце

Він розповідає, що окупанти звинуватили його в участі диверсійно-розвідувальних груп ЗСУ. Мовляв, він – член ТрО. Але це, переконує священник, не має нічого спільного з дійсністю.

Заламали руки, сказали, що життя моє закінчилося, що вони будуть розбирати мене на частини, що вони мене вб'ють, застрелять. Привели мене в інше приміщення... там почали бити дубинкою у ділянку серця,

– розповів він.

Священник додав, що йому не давали пити, не водили до вбиральні. Російські загарбники били Чудиновича по ногах, душили та зав'язували руки скотчем ззаду. Замість води на допиті дали йому горілки, а також погрожували, що доберуться і до його рідних.

Пізніше зі священника зняли джинси та труси. Окупанти погрожували, що зґвалтують його кийком. У той момент, розповідає Чудинович, його охопила паніка. Тож він погодився на співпрацю, коли від нього цього вимагали окупанти. Зараз йому соромно за свій вчинок, тож він і записав це відеозвернення.

Дивіться відеозвернення священника Сергія Чудиновича:

Я хочу, щоб кожен почув, як вони (окупанти – 24 канал) поводяться з людьми, з якими потім роблять відео, щоб вони говорили, що поводилися з ними добре і ніякого насилля над ними не чинили,

– наголосив священник.

Після цього окупанти його відпустили. Чудинович розповідає, що протягом тижня поводився як зазвичай, водночас готуючи втечу з Херсона. А 6 квітня йому таки вдалося перебратися на територію, яку контролює Україна. Він відразу ж пішов до відділку поліції та зробив заяву про звірства, які чинили російські загарбники.

Нагадаємо, що про викрадення Сергія Чудиновича стало відомо опівдні 30 березня. Ввечері того ж дня на його фейсбуці з'явився допис, у якому він розповів, що його відпустили.

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