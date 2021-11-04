Супруги 4 года живут отдельно, однако женщина пришла в дом мужа с дочкой, чтобы набрать вишен. Он попытался их остановить, экс-жена начала бить бывшего мужа кулаками, а дочь – пластиковым ведром.

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Обвиняемых оштрафовали

После инцидента у жителя Ковеля диагностировали легкие телесные повреждения, в то же время на женщин составили админпротокол за избиение владельца вишни. В конце концов, семейная драка из-за вишни дошла до суда. Бывшую жену и дочь ковельчанина оштрафовали на 1275 гривен каждую.

В приговоре Ковельского горрайонного суда от 29 октября говорится, что инцидент произошел еще в июне 2020 года. В то же время в суде обвиняемые рассказали свою версию событий. По словам женщины, мужчина начал трясти лестницу, от чего ее дочь упала.

Женщины не признали вину полностью

Также она и дочь отметили, что с мужем у них "неприязненные отношения". Свою вину обе обвиняемые не признали полностью.

На место мужчина вызвал полицию и написал заявление. К врачам он не обращался, однако через 3 дня судмедэксперт зафиксировал телесные повреждения. Говорится о 4 ударах на теле мужчины.

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Кроме того, потерпевший предоставил суду видеозапись с места инцидента. На ролике видно, что женщины таки наносили ему удары. На основании соответствующих доказательств мать и ее дочь признали виновными в нарушении статьи об умышленном легком телесном повреждении, повлекшем кратковременное расстройство здоровья.