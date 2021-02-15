В ближайшие 5 лет основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс планирует инвестировать 2 миллиарда долларов в проекты, борющиеся с изменением климата. Предприниматель убежден, страны мира также должны увеличить расходы на исследования по экологии.

В то же время в интервью Гейтс отметил, что от атомной энергии мировая промышленность не должна отказываться. Ведь альтернативных источников не хватит для глобальных потребностей в электричестве.

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Американский миллиардер заметил, что возлагает надежды на технологию фильтрации углекислого газа из атмосферы. Гейтс подчеркнул, что важно предотвратить климатическую катастрофу с помощью инноваций.

В своей новой книге "Как мы предотвращаем климатическую катастрофу" Гейтс призвал уменьшить выбросы СО2 до нуля к 2050 году, чтобы избежать огромного экологического и экономического ущерба. Для этого "физическая экономика должна быть изменена такими темпами, которых никогда раньше не наблюдали".

Обратите внимание! В 2020 году Фонд Билла и Мелинды Гейтс пожертвовал 1,75 миллиарда долларов на борьбу с пандемией COVID-19.

Что известно о Билле Гейтсе