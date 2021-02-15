Билл Гейтс хочет инвестировать 2 миллиарда долларов в защиту климата
В ближайшие 5 лет основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс планирует инвестировать 2 миллиарда долларов в проекты, борющиеся с изменением климата. Предприниматель убежден, страны мира также должны увеличить расходы на исследования по экологии.
Источник:Handelsblatt
В то же время в интервью Гейтс отметил, что от атомной энергии мировая промышленность не должна отказываться. Ведь альтернативных источников не хватит для глобальных потребностей в электричестве.
К теме Для спасения окружающей среды: искусственный интеллект научили обнаруживать мусор в океане с воздуха
Американский миллиардер заметил, что возлагает надежды на технологию фильтрации углекислого газа из атмосферы. Гейтс подчеркнул, что важно предотвратить климатическую катастрофу с помощью инноваций.
В своей новой книге "Как мы предотвращаем климатическую катастрофу" Гейтс призвал уменьшить выбросы СО2 до нуля к 2050 году, чтобы избежать огромного экологического и экономического ущерба. Для этого "физическая экономика должна быть изменена такими темпами, которых никогда раньше не наблюдали".
Что известно о Билле Гейтсе
- По данным Forbes, в 2021 году Билл Гейтс занял третье место среди богатейших миллиардеров мира. Он является успешным предпринимателем-основателем корпорации Microsoft.
- С 2017 по 2018 год состояние Билла Гейтса выросло с 86 миллиардов долларов до более 90 миллиардов долларов, отмечали в Forbes. В то же время капитал Гейтса за один год увеличился на 4 миллиарда долларов.
Поделиться новостью