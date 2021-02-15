У найближчі 5 років засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс планує інвестувати 2 мільярди доларів у проєкти, що борються зі зміною клімату. Підприємець переконаний, країни світу також повинні збільшити витрати на дослідження з екології.

Водночас в інтерв'ю Гейтс зазначив, що від атомної енергії світова промисловість не повинна відмовлятися. Адже альтернативних джерел не вистачить для глобальних потреб в електриці.

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Американський мільярдер зауважив, що покладає надії на технологію фільтрації вуглекислого газу з атмосфери. Гейтс наголосив, що важливо запобігти кліматичній катастрофі за допомогою інновацій.

У своїй новій книзі "Як ми запобігаємо кліматичній катастрофі" Гейтс закликав зменшити викиди СО2 до нуля до 2050 року, щоб уникнути величезної екологічної та економічної шкоди. Для цього "фізична економіка повинна бути змінена такими темпами, яких ніколи раніше не спостерігали".

Зверніть увагу! У 2020 році Фонд Білла та Мелінди Гейтс пожертвував 1,75 мільярда доларів на боротьбу з пандемією COVID-19.

Що відомо про Білла Гейтса