Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой: за плечами – 27 лет брака
Один из крупнейших богачей мира, соучредитель Microsoft Билл Гейтс разводится со своей женой Мелиндой. Они прожили в браке 27 лет.
Источник:твитер Билла Гейтса
Их совместное заявление миллиардер опубликовал на своей твиттер-странице. Гейтсы объяснили, что не верят в возможность дальше расти вместе как пара.
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В сообщении говорится о том, что решение расторгнуть брак они приняли после долгих раздумий, а также работы над этим отношениями.
За последние 27 лет мы воспитали 3 невероятных детей и создали фонд, который работает во всем мире, чтобы люди могли вести здоровую и продуктивную жизнь,
– подчеркнули Гейтсы.
"Мы продолжаем разделять веру в эту миссию и будем дальше работать в фонде. Однако больше не верим, что сможем вырасти вместе на следующем этапе жизни", – подчеркнули они.
Супруги попросили уважать приватность их семьи. "Мы начинаем справляться в этой новой жизни", – говорится в сообщении.
Что известно о семье Гейтсов
- Билл Гейтс и Мелинда познакомились в 1987 году. Тогда они вместе с другими сотрудниками Microsoft посетили конференцию в Нью-Йорке. Поженились в 1994 году.
- В известной пары есть 2 дочерей и сын: 25-летняя Дженнифер Кэтрин Гейтс и 18-летняя Фиби Адель Гейтс, а также 21-летний Рори Джон Гейтс.
- В документальном фильме "В голове Билла" (2019) миллиардер заверил, что ему повезло в любви. Мол, Мелинда стала ему равноправным партнером.
- Билл и Мелинда учредили благотворительный фонд Bill & Melinda Gates Foundation. Его главная цель – улучшение системы здравоохранения и преодоления голода в бедных странах
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