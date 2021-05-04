Один з найбільших багатіїв світу, співзасновник Microsoft Білл Гейтс розлучається зі своєю дружиною Меліндою. Вони прожили у шлюбі 27 років.

Їхню спільну заяву мільярдер опублікував на своїй твіттер-сторінці. Гейтси пояснили, що не вірять у можливість далі рости разом як пара.

Варте уваги Жінка, яка змінила Microsoft: найцікавіше про дружину мільярдера Білла Гейтса – Мелінду

У повідомленні мовиться про те, що рішення розірвати шлюб вони ухвалили після довгих роздумів, а також роботи над цим стосунками.

За останні 27 років ми виховали 3 неймовірних дітей і створили фонд, який працює у всьому світі, аби люди могли вести здорове та продуктивне життя,

– підкреслили Гейтси.

"Ми продовжуємо поділяти віру в цю місію й далі працюватимемо у фундації. Проте більше не віримо, що зможемо вирости разом на наступному етапі життя", – підкреслили вони.

Подружжя попросило поважати приватність їхньої сім'ї. "Ми починаємо давати собі раду в цьому новому житті", – мовиться у повідомленні.

Що відомо про сім'ю Гейтсів

Білл Гейтс та Мелінда познайомилися у 1987 році. Тоді вони разом з іншими співробітниками Microsoft відвідали конференцію в Нью-Йорку. Одружилися у 1994 році.

У відомої пари є 2 дочок та син: 25-річна Дженніфер Кетрін Гейтс та 18-річна Фібі Адель Гейтс, а також 21-річний Рорі Джон Гейтс.

25-річна Дженніфер Кетрін Гейтс та 18-річна Фібі Адель Гейтс, а також 21-річний Рорі Джон Гейтс. В документальному фільмі "У голові Білла" (2019 рік) мільярдер запевнив, що йому пощастило у коханні. Мовляв, Мелінда стала йому рівноправним партнером.

Білл та Мелінда заснували благодійний фонд Bill & Melinda Gates Foundation. Його головна мета – покращення системи охорони здоров'я та подолання голоду у бідних країнах

Зверніть увагу! Станом на 4 травня Білл Гейтс є четвертою найбагатшою людиною світу зі статками у 146 мільярди доларів, повідомляє Bloomberg.