Билл Гейтс назвал 5 книг, которые стоит прочитать летом

Знаменитый миллиардер и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс опубликовал список из 5 книг, которые он советует прочесть каждому этим летом.

Об этом один из самых богатых людей мира рассказал в своем блоге "Gates Notes" в понедельник, 21 мая.

Билл Гейтс отмечает, что все книги, которые он советует к прочтению, очень легко и быстро читаются.

Когда я составлял этот список из пяти произведений, которыми вы, возможно, захотите насладиться этим летом, я осознал, что некоторые из них поднимают большие вопросы. Что определяет гения? Почему плохие вещи происходят с хорошими людьми? Откуда происходит человечество и куда мы идем?

– подчеркнул Гейтс в своем блоге.

В рекомендованный список миллиардера вошли 4 научно-популярные книги, а также один художественный роман.

5 книга от Билла Гейтса для летнего прочтения:

• "Леонардо да Винчи" ("Leonardo da Vinci") Уолтера Айзексона;

• "Все случается по причине и прочая ложь, которую я люблю" ("Everything Happens for a Reason: and Other Lies i've Loved") Кейт Боулер;

• "Линкольн в бардо" ("Lincoln in the Bardo") Джорджа Сандерса;

• "Оригинальный рассказ: Великая история всего" ("Origin Story: A Big History of Everything") Дэвида Кристиана;

• "Фактичность: 10 причин, почему мы думаем о мире и почему вещи являются лучшими, чем вы думаете" ("Factfulness: Ten Reasons we're Wrong About the World-and Why Things Are Better Than You Think") Ханса Рослинга, Оли Рослинг и Анны Рослинг Роннлунд.