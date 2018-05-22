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Билл Гейтс назвал 5 книг, которые стоит прочитать летом

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Билл Гейтс назвал 5 книг, которые стоит прочитать летом
Билл Гейтс назвал 5 книг, которые стоит прочитать летом / Скриншот из видео

Знаменитый миллиардер и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс опубликовал список из 5 книг, которые он советует прочесть каждому этим летом.

Об этом один из самых богатых людей мира рассказал в своем блоге "Gates Notes" в понедельник, 21 мая.

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Билл Гейтс отмечает, что все книги, которые он советует к прочтению, очень легко и быстро читаются.

Когда я составлял этот список из пяти произведений, которыми вы, возможно, захотите насладиться этим летом, я осознал, что некоторые из них поднимают большие вопросы. Что определяет гения? Почему плохие вещи происходят с хорошими людьми? Откуда происходит человечество и куда мы идем?
– подчеркнул Гейтс в своем блоге.

В рекомендованный список миллиардера вошли 4 научно-популярные книги, а также один художественный роман.

 

5 книга от Билла Гейтса для летнего прочтения:

"Леонардо да Винчи" ("Leonardo da Vinci") Уолтера Айзексона;

"Все случается по причине и прочая ложь, которую я люблю" ("Everything Happens for a Reason: and Other Lies i've Loved") Кейт Боулер;

"Линкольн в бардо" ("Lincoln in the Bardo") Джорджа Сандерса;

"Оригинальный рассказ: Великая история всего" ("Origin Story: A Big History of Everything") Дэвида Кристиана;

"Фактичность: 10 причин, почему мы думаем о мире и почему вещи являются лучшими, чем вы думаете" ("Factfulness: Ten Reasons we're Wrong About the World-and Why Things Are Better Than You Think") Ханса Рослинга, Оли Рослинг и Анны Рослинг Роннлунд.


Читайте вместе с Биллом Гейтсом!

Теги: LifeStyle Новости культуры Билл Гейтс Книги Литература
Источник: 24 Канал
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