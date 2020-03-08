08:21
8 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Звездные больницы РФ. Сталин и коронавирус
      Вєсті Кремля
      18:24, 7 марта
      Вести.UA. Жир: Рабинович хочет денежек от Путина. Новые традиции в Раде
      Вєсті.UA
      17:11, 7 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      Чтобы снять напряжение на работе, – Билл Клинтон рассказал о своих изменах

      - Читати новину українською

      Вскоре в США в прокат выйдет документальная лента о Билле и Хиллари Клинтон. В нем 42-й президент рассказал о романе со стажером Белого дома Моникой Левински.

      В интервью для фильма Билл Клинтон рассказал о цели, которую преследовал в отношениях с Моникой Левински, передает Metro.

      Важно Бывшего бойфренда Анджелины Джоли обвинили в изнасиловании: реакция Тимоти Хаттона

      Позиция Билла Клинтона

      По словам Клинтона, он инициировал роман с 22-летней девушкой, чтобы снять напряжение на работе и справиться со своими волнениями за ответственную деятельность. Мужчина признался, что не воспринимал эти отношения всерьез, а лишь как способ развлечься на некоторое время.

      Сейчас Клинтон извиняется перед Моникой за то, что несправедливо испортил ей жизнь. Клинтон также считает, что его поведение было огромной ошибкой и ему очень жаль за свои действия.


      Билл Клинтон с Моникой Левински / Фото: The Guardian

      Справка. Проект "Дело Клинтона" подготовил американский канал A&E docuseries и студия Jigsaw Production. В нем будет 20 серий. В основу фильма вошло 20-часовое интервью Левински, разговоры с ее родителями, показания бывшего старшего помощника Клинтона Сидни Блюменталь и бывшего адвоката Клинтона Боба Беннетта.

      Реакция Хиллари Клинтон

      Американский политик и жена 42-го президента США Хиллари Клинтон рассказала, что измена мужа ее опустошила. Бывшая первая леди сказала, что думала о разводе, но не стала этого делать. Сейчас она не жалеет о своем поступке.


      Чета Клинтонов / Фото Getty Images

      Что известно о романе Билла Клинтона с Моникой Левински

      • Секс-скандал клинтона и Левински разгорелся в конце 90-х. Его активно освещали американские и мировые СМИ.
      • В 1998 году президенту США Биллу Клинтону даже угрожал импичмент из-за сокрытия правды о его связях со стажером. До этого президент Клинтон несколько раз отрицал, что имел связь с ней.
      • Много лет после этого госпожа Левински молчала. И только в 2014 году написала в журнале Vanity Fair, что она глубоко сожалеет о связи с женатым президентом.
      "Военнослужащие" навеселе в Киеве устроили ДТП
      сегодня
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости США Секс-скандал Хиллари Клинтон
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:02 Сексизм от политиков: кого в Украине "ловили" на неуместных словах о женщинах
      Світлана Попова
      сегодня , 06:40 Зарплата украинцев с 1995 года выросла в 144 раза: инфографика
      Анна Запотоцька
      7 марта , 22:25 Главные новости 7 марта: интервью Зеленского, суд по делу MH17
      Ірина Вихрущ
      7 марта , 22:00 Где поесть в Париже: 5 лучших заведений от Евгения Клопотенка
      Євген Клопотенко
      7 марта , 21:30 Зеленский лишился Гончарука и Рябошапки Какие изменения произошли в Правительстве
      Анна Калюжна
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук