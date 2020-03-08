Чтобы снять напряжение на работе, – Билл Клинтон рассказал о своих изменах

Вскоре в США в прокат выйдет документальная лента о Билле и Хиллари Клинтон. В нем 42-й президент рассказал о романе со стажером Белого дома Моникой Левински.

В интервью для фильма Билл Клинтон рассказал о цели, которую преследовал в отношениях с Моникой Левински, передает Metro.

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Позиция Билла Клинтона

По словам Клинтона, он инициировал роман с 22-летней девушкой, чтобы снять напряжение на работе и справиться со своими волнениями за ответственную деятельность. Мужчина признался, что не воспринимал эти отношения всерьез, а лишь как способ развлечься на некоторое время.

Сейчас Клинтон извиняется перед Моникой за то, что несправедливо испортил ей жизнь. Клинтон также считает, что его поведение было огромной ошибкой и ему очень жаль за свои действия.



Билл Клинтон с Моникой Левински / Фото: The Guardian

Справка. Проект "Дело Клинтона" подготовил американский канал A&E docuseries и студия Jigsaw Production. В нем будет 20 серий. В основу фильма вошло 20-часовое интервью Левински, разговоры с ее родителями, показания бывшего старшего помощника Клинтона Сидни Блюменталь и бывшего адвоката Клинтона Боба Беннетта.

Реакция Хиллари Клинтон

Американский политик и жена 42-го президента США Хиллари Клинтон рассказала, что измена мужа ее опустошила. Бывшая первая леди сказала, что думала о разводе, но не стала этого делать. Сейчас она не жалеет о своем поступке.



Чета Клинтонов / Фото Getty Images

Что известно о романе Билла Клинтона с Моникой Левински