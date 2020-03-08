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      Щоб зняти напругу на роботі, – Білл Клінтон розповів про свої зради

      - Читать новость на русском
      Білл Клінтон розповів про причини свого роману з Монікою Левінські / www.bbc.com

      Незабаром у США у прокат вийде документальна стрічка про подружжя Білла і Гілларі Клінтон. У ньому 42-й президент розповів про роман зі стажеркою Білого дому Монікою Левінські.

      В інтерв'ю для фільму Білл Клінтон розповів про мету, яку переслідував у відносинах з Монікою Левінські, передає Metro.

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      Позиція Білла Клінтона

      За словами Клінтона, він ініціював роман з 22-річною дівчиною, щоб зняти напругу на роботі та впоратися зі своїми хвилюваннями через відповідальну діяльність. Чоловік зізнався, що не сприймав ці відносини серйозно, а лише, як спосіб розважитися на деякий час.

      Зараз Клінтон вибачається перед Монікою за те, що несправедливо зіпсував їй життя. Клінтон також вважає, що його поведінка була величезною помилкою і йому дуже шкода за свої дії.


      Білл Клінтон з Монікою Левінські / Фото The Guardian

      Довідка. Проєкт "Справа Клінтона" підготував американський канал A&E docuseries і студія Jigsaw Production. У ньому буде 20 серій. В основу фільму увійшло 20-годинне інтерв'ю Левінські, розмови з її батьками, свідчення колишнього старшого помічника Клінтона Сідні Блюменталь і колишнього адвоката Клінтона Боба Беннетта.

      Реакція Гілларі Клінтон

      Американська політикиня та дружина 42-го президента США Гілларі Клінтон розповіла, що зрада чоловіка її спустошила. Колишня перша леді сказала, що думала про розлучення, але вирішила цього не робити. Зараз вона не шкодує про свій вчинок. 


      Подружжя Клінтонів / Фото Getty Images

      Що відомо про роман Білла Клінтона з Монікою Левінські

      • Секс-скандал Клінтон та Левінскі спалахнув наприкінці 90-х. Його активно висвітлювали американські та світові ЗМІ.
      • У 1998 році президенту США Біллу Клінтону навіть загрожував імпічмент через приховування правди про його зв'язки зі стажеркою. До цього президент Клінтон кілька разів заперечував, що мав зв'язок з нею.
      • Багато років після цього пані Левінскі мовчала. І лише 2014 року написала в журналі Vanity Fair, що вона глибоко шкодує про зв'язок з одруженим президентом.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини США Секс-скандал Гілларі Клінтон
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