Белорусы боятся, что их отправят воевать против украинцев

Чтобы избежать мобилизации в армию, белорусы бегут в соседнюю Литву. Сообщается, что количество людей, желающих пересечь границу в пункте пропуска Медининкай, увеличилось на 30%.

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Об этом заявил начальник отдела пограничного контроля Вильнюсской пограничной службы Гедрюс Маткявичюс.

В литовских СМИ утверждают, что большинство людей из Беларуси, пересекающих границу – мужчины.

Въезжающие в Литву белорусы заявляют, что "боятся, что их призовут в армию и отправят воевать против украинцев".

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