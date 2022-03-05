Білоруси бояться, що їх відправлять воювати проти українців

Щоб уникнути мобілізації в армію, білоруси втікають до сусідньої Литви. Повідомляється, що кількість людей, які хочуть перетнути кордон у пункті пропуску Мядінінкай, збільшилася на 30%.

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Про це заявив начальник відділу прикордонного контролю Вільнюської прикордонної служби Гедрюс Маткявічюс.

У литовських ЗМІ стверджують, що більшість людей із Білорусі, які перетинають корон, – чоловіки.

Білоруси, які в'їжджають у Литву, не приховують: вони "бояться, що їх призвуть до армії та відправлять воювати проти українців".

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