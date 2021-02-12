Для многих пользователей в Украине открылась новая возможность получения дополнительного дохода - онлайн трейдинг. В этой сфере есть немало брокеров, но наиболее серьезным и надежным является binomo.com. Что из себя представляет Биномо и почему для торговли трейдеры выбирают данную платформу, рассмотрим в этом обзоре.

Биномо – что это?

Если только сталкиваешься с Binomo, возникает вполне логичный вопрос – что это за веб ресурс? В первую очередь, сайт является одной из самых надежных площадок для онлайн трейдинга в Украине, что подтверждается многими отзывами клиентов. Платформа предназначена не только для опытных, но и для начинающих трейдеров.

К преимуществам торговой платформы Биномо следует отнести:

возможность бесплатного обучения;

демо счет для тренировки;

минимальная сумма депозита – 10$;

сделки от 1$;

современный и функциональный терминал;

круглосуточная техподдержка;

безопасный вывод средств.

Вход в личный кабинет

Для входа в личный аккаунт необходимо посетить официальный сайт Биномо.ком и зарегистрироваться:

Нажать «Войти» и «Регистрация» на главной странице сайта.

Заполнить адрес электронной почты и пароль.

Выбрать валюту счета (в будущем изменить будет невозможно, поэтому выбирайте наиболее удобный для вас вариант).

Ознакомиться и принять условия Клиентского соглашения и Политики конфиденциальности.

Создать и активировать учетную запись, нажав на ссылку, которая придет на ваш email.

Внимание! Сразу после регистрации трейдер получает доступ к демо аккаунту, который позволит ознакомиться с платформой Биномо.

Типы счетов

Брокер Binomo предлагает своим клиентам несколько вариантов торговых счетов, выбор которых определяется уровнем их подготовки:

Demo (Free). Аккаунт рассчитан на начинающих пользователей, которые делают первые шаги в трейдинге, и для более опытных, которые проверяют стратегии торговли без риска потери своего депозита. Счет позволяет торговать 20+ активами, используя виртуальные 1000$, а также участвовать в бесплатном турнире Daily Free.

Standard. Для активации счета необходимо пополнить депозит минимум на 10$. С этим счетом можно торговать 40+ активами, получать бонус до 100% на депозит, участвовать в бесплатном и платных турнирах. Если прогноз будет верным, доходность составит до 85%. Вывод средств – в течение 3 рабочих дней (иногда дольше).

Gold. Открывается, как только общая сумма сделанных депозитов составит 500$ и более. Аккаунт используется опытными трейдерами и позволяет торговать 50+ активами с доходностью до 90% при верном прогнозе. Также становятся доступны консультации личного менеджера, страхование, бонус к депозиту до 150% и еженедельный 5% кэшбэк в некоторых случаях. Вывод средств – от 24 часов до 3 дней (иногда дольше).

VIP. Доступен при общем депозите от 1000$. Аккаунт рассчитан на клиентов с большим опытом и позволяет торговать 60+ активами с доходностью как у аккаунта Gold. Также с этим счетом даются бонусы к депозиту до 200%, кэшбэк до 10% (в некоторых случаях), консультации личного менеджера, страхование, доступ к VIP-турнирам и возможность безрисковых сделок. Вывод средств – от 4 часов до 3 дней (иногда дольше).

Внимание! Время вывода средств зависит от вашей платежной системы и типа счета. Как правило, одобрение заявки занимает от нескольких минут до 3 дней.

Как торговать на Биномо?

Прежде чем приступить к реальной торговле, рекомендуется пройти обучение, ознакомиться со стратегиями и попрактиковаться на демо счете. Это позволит понять, в чем состоит суть онлайн трейдинга.

Обучение

Оф сайт Binomo позволяет не только торговать активами, но и обеспечивает своих клиентов обучающими материалами, которые особенно важны для начинающих трейдеров. На площадке есть специальные разделы:

Help Center – состоит из ответов на часто задаваемые вопросы.

Словарь терминов.

Стратегии.

Кроме теоретической информации сервис предоставляет экономический календарь, актуальную аналитику и другую полезную информацию.

Стратегии

Чтобы торговля на Биномо приносила дополнительный доход, необходимо использовать стратегии, каждая из которых содержит индикаторы с определенными настройками.

Стратегии на торговой платформе разделены следующим образом:

"Начинающий";

"Средний";

"Профессионал".

Внимание! Стратегии хоть и снижают риск потери средств, но не дают 100% гарантий.

Как получать дополнительный доход на Биномо?

На платформе Binomo можно получать дополнительный доход не только от торговли на реальном счете. Есть и другие способы.

Турниры

Сайт binomo.com предлагает дополнительно зарабатывать на турнирах – ограниченных по времени соревнованиях внутри торговой платформы с гарантированным призовым фондом. Для участия в турнире создается специальный счет с виртуальной валютой. Основная задача всех участников – набрать максимальный баланс на турнирном счету до окончания мероприятия. Но учтите, условия турниров могут отличаться.

Внимание! Призовой фонд распределяется между участниками, занявшими призовые места. Эти средств зачисляют на реальный счет трейдера после активации приза в личном кабинете.

Партнерство

Что такое партнерство Биномо? Это партнерская программа BinPartner, которая позволяет привлекать новых пользователей на платформу и получать дополнительный доход (либо за привлечение рефералов, либо в зависимости от их активности).

Программа имеет такие преимущества:

индивидуальный подход к каждому партнеру;

возможность выбора модели работы (CPA – фиксированная оплата за первый депозит или CPL – оплата за регистрацию клиента);

от 50% до 70% от дохода системы;

качественная поддержка по Skype или электронной почте;

широкое разнообразие рекламных материалов;

индивидуальные промо для вашего сайта на заказ.

Как скачать приложение Binomo?

Чтобы торговать с комфортом, можно скачать приложение Биномо для смартфонов и планшетов. Пользователи с устройствами на Android могут перейти по адресу и нажать «Установить», либо посетить Google Play. Также можно скачать приложение для устройств с iOS, воспользовавшись App Store.

Внимание! Приложение Binomo менее функционально, чем веб версия торговой платформы.

Реальные отзывы

Подтверждением того, что Биномо - это не развод, являются положительные отзывы (відгуки), которые оставляют пользователи на форумах и под тематическими видео на YouTube.

Воевода Рус: «Хоть мне и попадались отрицательные отзывы по этому брокеру, но я доволен платформой. Чтобы зарабатывать, важно подобрать правильную стратегию и сделать верный прогноз. И конечно, нужна практика».

Moon: «Я благодарен Биномо за то, что компания дает возможность получать доп доход даже новичкам, но это вовсе не говорит о том, что все просто. Нужны знания и опыт, а все необходимые обучающие материалы есть на сайте».

Vladislav Mirny: «Давно начинал путь в трейдинге с этой платформы и до сих пор остаюсь с Биномо. Поначалу, как и многие, сливал, но по неопытности, а сейчас больше думаю и прогнозы стали точнее».

Дмитрий Зуй: «Хоть хейтеры и не дремлют, но Биномо на самом деле отличная торговая платформа. Торгую несколько месяцев и пока всем доволен».

Савич: «Для новичков Биномо самое то. Я изучил теорию, посмотрел видео уроки и пробую торговать на демо. Скоро буду переходить на реальный счет».

Итог

Разбираясь в вопросе, реально ли дополнительно заработать на Биномо, становится понятно, что это возможно. Но для этого нужны знания о трейдинге, умение применять стратегии, навык прогнозирования и опыт. И для этого на официальном сайте компании есть все необходимые обучающие материалы, которые предоставляются совершенно бесплатно. Однако нужно не забывать о рисках потери части или даже всего своего депозита из-за неверного прогноза и недостаточного опыта. Чтобы свести их к минимуму, необходимо повышать свои торговые навыки, использовать демо счет для тестирования стратегий, не спешить при прогнозировании.