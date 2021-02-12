Для багатьох користувачів в Україні відкрилася нова можливість отримання додаткового доходу – онлайн трейдинг. У цій сфері є чимало брокерів, але найбільш серйозним і надійним є binomo.com. Що з себе являє Біномо і чому для торгівлі трейдери вибирають цю платформу, розглянемо в цьому огляді.

Біномо – що це?

Якщо тільки стикаєшся з Binomo, виникає цілком логічне запитання – що це за вебресурс? В першу чергу, сайт є одним з найнадійніших майданчиків для онлайн-трейдингу в Україні, що підтверджується багатьма відгуками клієнтів. Платформа призначена не тільки для досвідчених, а й для початківців трейдерів.

До переваг торгової платформи Біномо слід віднести:

можливість безкоштовного навчання;

демо рахунок для тренування;

мінімальна сума депозиту – 10 $;

угоди від 1 $;

сучасний і функціональний термінал;

цілодобова технічна підтримка;

безпечне виведення коштів.

Вхід в особистий кабінет

Для входу в особистий аккаунт необхідно відвідати офіційний сайт Біномо.ком і зареєструватися:

Натиснути "Увійти" і "Реєстрація" на головній сторінці сайту. Заповнити адресу електронної пошти та пароль. Вибрати валюту рахунку (в майбутньому змінити буде неможливо, тому вибирайте найбільш зручний для вас варіант). Ознайомитися та прийняти умови Клієнтської угоди та Політики конфіденційності. Створити й активувати обліковий запис, натиснувши на посилання, яке прийде на ваш email.

Увага! Відразу після реєстрації трейдер отримує доступ до демо аккаунту, який дозволить ознайомитися з платформою Біномо.

Типи рахунків

Брокер Binomo пропонує своїм клієнтам кілька варіантів торгових рахунків, вибір яких визначається рівнем їх підготовки:

Demo (Free). Аккаунт розрахований на початківців користувачів, які роблять перші кроки в трейдингу, і для більш досвідчених, які перевіряють стратегії торгівлі без ризику втрати свого депозиту. Рахунок дозволяє торгувати 20+ активами, використовуючи віртуальні 1000 $, а також брати участь в безкоштовному турнірі Daily Free. Standard. Для активації рахунку необхідно поповнити депозит мінімум на 10$. З цим рахунком можна торгувати 40+ активами, отримувати бонус до 100% на депозит, брати участь в безкоштовному та платних турнірах. Якщо прогноз буде вірним, прибутковість складе до 85%. Виведення коштів – протягом 3 робочих днів (іноді довше). Gold. Відкривається, як тільки загальна сума зроблених депозитів складе 500 $ і більше. Аккаунт використовується досвідченими трейдерами та дозволяє торгувати 50+ активами з прибутковістю до 90% при правильному прогнозі. Також стають доступні консультації особистого менеджера, страхування, бонус до депозиту до 150% і щотижневий 5% кешбек в деяких випадках. Виведення коштів – від 24 годин до 3 днів (іноді довше). VIP. Доступний при загальному депозиті від 1000 $. Аккаунт розрахований на клієнтів з великим досвідом і дозволяє торгувати 60+ активами з прибутковістю як в аккаунта Gold. Також з цим рахунком даються бонуси до депозиту до 200%, кешбек до 10% (в деяких випадках), консультації особистого менеджера, страхування, доступ до VIP-турнірів і можливість безризикових операцій. Виведення коштів – від 4 годин до 3 днів (іноді довше).

Увага! Час виведення коштів залежить від вашої платіжної системи і типу рахунку. Як правило, схвалення заявки займає від кількох хвилин до 3 днів.

Як торгувати на Біномо?

Перш ніж приступити до реальної торгівлі, рекомендується пройти навчання, ознайомитися зі стратегіями і попрактикуватися на демо рахунку. Це дозволить зрозуміти, в чому полягає суть онлайн-трейдингу.

Навчання

Офіційний сайт Binomo дозволяє не тільки торгувати активами, а й забезпечує своїх клієнтів навчальними матеріалами, які особливо важливі для початківців трейдерів. На майданчику є спеціальні розділи:

Help Center – складається з відповідей на актуальні питання.

Словник термінів.

Стратегії.

Крім теоретичної інформації сервіс надає економічний календар, актуальну аналітику та іншу корисну інформацію.

Стратегії

Щоб торгівля на Біномо приносила додатковий дохід, необхідно використовувати стратегії, кожна з яких містить індикатори з певні налаштування.

Стратегії на торговій платформі розподілені таким чином:

"Початківець";

"Середній";

"Професіонал".

Увага! Стратегії хоч і знижують ризик втрати коштів, але не дають 100% гарантій.

Як отримувати додатковий дохід на Біномо?

На платформі Binomo можна отримувати додатковий дохід не тільки від торгівлі на реальному рахунку. Є й інші способи.

Турніри

Сайт binomo.com пропонує додатково заробляти на турнірах – обмежених за часом змаганнях всередині торгової платформи з гарантованим призовим фондом. Для участі в турнірі створюється спеціальний рахунок з віртуальною валютою. Основне завдання всіх учасників – набрати максимальний баланс на турнірному рахунку до закінчення заходу. Але врахуйте, умови турнірів можуть відрізнятися.

Увага! Призовий фонд розподіляється між учасниками, які посіли призові місця. Ці кошти зараховують на реальний рахунок трейдера після активації призу в особистому кабінеті.

Партнери

Що таке партнерка біном? Це партнерська програма BinPartner, яка дозволяє залучати нових користувачів на платформу й отримувати додатковий дохід (або за залучення рефералів, або в залежності від їх активності).

Програма має такі переваги:

індивідуальний підхід до кожного партнера;

можливість вибору моделі роботи (CPA – фіксована оплата за перший депозит або CPL – оплата за реєстрацію клієнта);

від 50% до 70% від доходу системи;

якісна підтримка по Skype або електронній пошті;

широке розмаїття рекламних матеріалів;

індивідуальні промо для вашого сайту на замовлення.

Як завантажити додаток Binomo?

Щоб торгувати з комфортом, можна завантажити додаток Біномо для смартфонів і планшетів. Користувачі з пристроями на Android можуть перейти за адресою та натиснути "Встановити", або відвідати Google Play. Також можна завантажити додаток для пристроїв з iOS, скориставшись App Store.

Увага! Додаток Binomo менш функціональний, ніж вебверсія торгової платформи.

Реальні відгуки

Підтвердженням того, що Біномо – це не шахрайство, є позитивні відгуки, які залишають користувачі на форумах і під тематичними відео на YouTube.

Воєвода Рус: "Хоч мені та траплялися негативні відгуки про цього брокера, але я задоволений платформою. Щоб заробляти, важливо підібрати правильну стратегію і зробити вірний прогноз. І звичайно, потрібна практика".

Moon: "Я вдячний Біномо за те, що компанія дає можливість отримувати додатковий дохід навіть новачкам, але це зовсім не говорить про те, що все просто. Потрібні знання і досвід, а всі необхідні навчальні матеріали є на сайті".

Vladislav Mirny: "Давно починав шлях в трейдингу з цієї платформи і досі залишаюся з Біномо. Спочатку, як і багато хто, зливав, але через недосвідченість, а зараз більше думаю і прогнози стали точніше".

Дмитро Зуй: "Хоч хейтери і не дрімають, але Біномо насправді відмінна торгова платформа. Торгую кілька місяців і поки всім задоволений".

Савич: "Для новачків Біномо саме те. Я вивчив теорію, подивився відео уроки і пробую торгувати на демо. Скоро буду переходити на реальний рахунок".

Підсумок

Розбираючись в питанні, чи реально додатково заробити на Біномо, стає зрозуміло, що це можливо. Але для цього потрібні знання про трейдинг, вміння застосовувати стратегії, навик прогнозування і досвід. І для цього на офіційному сайті компанії є всі необхідні навчальні матеріали, які надаються абсолютно безкоштовно. Однак потрібно не забувати про ризики втрати частини або навіть усього свого депозиту через невірний прогноз і недостатній досвід. Щоб звести їх до мінімуму, необхідно підвищувати свої торгові навички, використовувати демо рахунок для тестування стратегій, не поспішати при прогнозуванні.