Команда молодого агентства, которая появилась на рынке в этом году, специализируется на антикризисной и имиджевой коммуникации для политиков и брендов в диджитале.

Все больше и больше компаний и физических лиц в Украине используют криптовалюту для хранения или приумножения капиталов. Это современно, безопасно и удобно. Верю, что рано или поздно биткойн и альткоины будут ходить на уровне с гривной и долларами в Украине. Мы решили этот день приблизить,

– заявляет руководитель агентства Валерий Шелупец.

Агентство планирует и в дальнейшем предлагать всем клиентам как опцию оплату услуг в криптовалюте. Услугами Shelupets.digital регулярно пользуются более 10 крупных брендов и стартапов, которые работают на украинском рынке.

Интересно, что россиян среди них, скорее всего нет, ведь агенство на своем сайте декларирует, что "не работает с ватой, российским бизнесом и лицами, которые вредят интересам Украины".

При этом в агентстве делают особый акцент на вопросах конфиденциальности и безопасности.

"Уважение к приватности – один из ключевых принципов работы агентства. В рамках договоренностей с клиентами, агентство не разглашает имен и деталей сотрудничества. Принципы агентства позволяют строить с клиентами доверительные отношения. Фактически, аналогичные привилегиям "клиент-адвокат". Это позволяет достигать быстрых и эффективных результатов в нашей работе", – говорит Валерий Шелупец.