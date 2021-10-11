Команда молодої агенції, яка з’явилась на ринку цього року, спеціалізується на антикризовій та іміджевій комунікації для політиків та брендів в діджиталі.

Все більше і більше компаній та фізичних осіб в України використовують криптовалюти для зберігання чи примноження капіталів. Це сучасно, безпечно та зручно. Вірю, що рано чи пізно біткойн та альткоіни ходитимуть на рівні з гривнею та доларами в України. Ми вирішили цей день наблизити,

– заявляє керівник агенції Валерій Шелупець.

Агенція планує і надалі пропонувати усім клієнтам як опцію оплату послуг в криптовалюті. Послугами Shelupets.digital регулярно користуються понад 10 великих брендів та стартапі, які працюють на українському ринку.

Цікаво, що росіян серед них, скоріше за все немає, адже агенція на своєму сайті декларує, що "не працює з ватою, російським бізнесом і особами, які шкодять інтересам України".

При цьому в агенції роблять особливий акцент на питаннях конфіденційності та безпеки.

"Повага до приватності – один із ключових принципів роботи агенції. У рамках домовленостей з клієнтами, агенція не розголошує імен та деталей співпраці. Принципи агенції дозволяють будувати з клієнтами довірчі стосунки. Фактично, аналогічні привілеям "клієнт-адвокат". Це дозволяє досягати швидких та ефективних результатів в нашій роботі", – каже Валерій Шелупець.