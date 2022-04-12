Такое мнение высказал российский публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала.

Важно До 7 дней должна начаться новая волна на востоке, – Арестович

По его словам, Арестович – человек творческий, он склонен к метафорам.

Если окончанием войны Арестович считает полный успех Украины на европейском пути и решение внутриполитических проблем, то, видимо, в нашей стране будут проблемы и в 2035 году, и в 2075 году,

– заявил Пионтковский.

Но, по его мнению, в вопросах победы Украины над российским режимом Путина Арестович ежедневно внушает совсем другие прогнозы.

"Я думаю, что решающей будет битва за Донбасс в ближайшие две недели. И я не вижу ничего, что великий полководец (Шойгу, – ред.) может предложить на поле боя… Он закричит как раз к сакральной дате 9 мая очень громко", – добавил Пионтковский.

Кстати, Андрей Пионтковский говорит, что Россия перешла на новый уровень ненависти к Украине. Путин назначил командующим в войне генерала, который руководил убийствами мирных в Сирии. Александр Дворников известен как "сирийский мясник".

Цымбалюк и Пионтковский – Финал фашизации России и новые мясники в их руководстве: