Таку думку висловив російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу.

Важливо До 7 днів має початися нова хвиля на сході, – Арестович

За його словами, Арестович – людина творча, він схильний до метафор.

Якщо закінченням війни Арестович вважає аж повний успіх України на європейському шляху та вирішення внутрішньополітичних проблем, то, мабуть, в нашій країні будуть проблеми і в 2035 році, і в 2075 році,

– заявив Піонтковський.

Але, на його думку, у питаннях щодо перемоги України над російським режимом Путіна, Арестович щодня навіює зовсім інші прогнози.

"Я думаю, вирішальною буде битва за Донбас у найближчі два тижні. І я не бачу нічого, що великий полководець (Шойгу – 24 канал) може запропонувати на полі бою… Він закричить якраз до сакральної дати 9 травня дуже голосно", – додав Піонтковський.

До слова, Андрій Піонтковський каже, що Росія перейшла на новий рівень ненависті до України. Путін призначив командувачем у війні генерала, що керував вбивствами мирних в Сирії. Олександр Дворніков відомий як "сирійський м'ясник".

Цимбалюк і Піонтковський – Фінал фашизації Росії та нові м'ясники в їх керівництві: