У наступ підуть сили перекинуті з півночі

Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі російського правозахисника Марка Фейгіна.

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Чекаємо приходу другої хвилі на сході. Терміни різні: від 2 – 3 діб, до 7. Десь у цей період повинні поперти. Другі ешелони, які приїхали з Росії, перекинуті з півночі,

– зазначив Арестович.

За словами радника російське командування вже відзначилось у цій війні тим, що вводить свої сили частинами. З нездоровою нетерплячістю у стилі "треба ж щось робити".

Також, за його словами, війська окупантів продовжують "тиснути" Маріуполь.

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