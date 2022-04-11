У наступ підуть сили перекинуті з півночі
Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі російського правозахисника Марка Фейгіна.
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Чекаємо приходу другої хвилі на сході. Терміни різні: від 2 – 3 діб, до 7. Десь у цей період повинні поперти. Другі ешелони, які приїхали з Росії, перекинуті з півночі,
– зазначив Арестович.
За словами радника російське командування вже відзначилось у цій війні тим, що вводить свої сили частинами. З нездоровою нетерплячістю у стилі "треба ж щось робити".
Також, за його словами, війська окупантів продовжують "тиснути" Маріуполь.
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