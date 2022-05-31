Бурный юг

В район Снигиревки перебросили усиленную мотострелковую роту с танками (до 6 единиц). В районе Давыдова Брода также сосредотачивается танковая рота, усиленная артиллерийскими подразделениями (до 2-х гаубичных самоходно-артиллерийских батарей).

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Между Красносельским и Брускинским фиксируется выдвижение в северном направлении свежей мотострелковой батальонно-тактической группы, усиленной танковой ротой и реактивным артиллерийским дивизионом на БМ-21 "Град" (вероятно из состава 7-й военной базы 49-й отдельной армии Южного военного округа).

В целом на участке контрнаступательных действий ВСУ в Херсонской области противник сосредоточил до 10 батарей ствольной и реактивной артиллерии (учитывая по крайней мере одну самоходно-артиллерийскую батарею 203-миллиметровых самоходных орудий типа 2С7 "Пион" и не менее 6 гаубичных самоходно-артиллерийских батарей 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок типа 2С19 "Мста-С"), пытаясь таким образом помешать дальнейшему продвижению передовых подразделений ВСУ путем нанесения массированных огневых налетов по их боевым порядкам, а также способствовать "восстановлению ранее утраченных позиций".

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Поэтому, по всей вероятности, в ближайшее время противник попытается массированными контратаками при по меньшей мере массированной артиллерийской поддержке восстановить свои позиции по Ингульцу в районе Андреевки, Лозовой и Белогорки.

Кроме того, командование войск противника лихорадочно пытается формировать в этой операционной зоне дополнительные резервы для дальнейшего использования на Херсонском плацдарме. Так, в районе Раденска противник активно формирует танковую батальонно-тактическую группу (вы будете смеяться, но на тех же Т-62), а в направлении Новой Каховки интенсивно перебрасывает бронетехнику для дальнейшего пополнения потерь вооружения и военной техники своих передовых подразделений.

Достаточно показательно, что это в основном БМП-1 разных модификаций (в течение последних суток – до 25 единиц прошло в том направлении).

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Горячая точка

В районе поселка Алешки развернуты подразделения ракетных войск вооруженных сил РФ на ОТРК "Искандер"/ТРК "Точка-У" (прикрыты дивизионом С-300ПМУ и двумя единицами ЗРК "Панцирь-С1"). Тем временем в районе Нечаева дополнительно разворачивается ЗРК "Бук-М1".

Командование войск противника явно опасается авиационных ударов ВСУ не только на самом плацдарме, но и по своим целям и объектам на левом берегу Днепра в непосредственной близости от Херсонского плацдарма. И, судя по всему, боевое согласование и доукомплектование новых батальонно-тактических групп, скорее всего, будет так же проходить в районе поселка Олешки или южнее.

Поэтому, уважаемые читатели, я бы не спешил с термином "успешное наступление ВСУ" на Южном направлении. Тем более с такими громкими фразами типа "ВСУ внезапно перешли в наступление". Не торопитесь. Каждому овощу – свое время. Тем более, в Херсонской области.

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