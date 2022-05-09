Как вариант, у Джоли будет роль какого-нибудь оператора AWACS или секретаря американского посольства одной из причерноморских стран, передающей в Вашингтон ситуацию вокруг острова Змеиный. Где-то там под Одессой у нее воюет ее знакомый – оператор "Байрактара", с которым они познакомились в Турции на выставке вооружений.

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Сценарий блокбастера

Итак, к вечеру 5 мая начали разгонять информацию, что наши потопили или по крайней мере подбили российский фрегат проекта "Буревестник". Почему-то сразу речь зашла об "Адмирале Макаров", хотя там как раз недавно рядом плавал/ходил его близнец "Адмирал Эссен".

Так или иначе, но к утру ВСУ добавило к количеству подбитых россиян "+1" катер/корабль россиян. Много радости в наших пабликах – полное неприятие у россиян. В конце концов что-то стреляло по чему-то, может, попали. Якобы, было какое-то видео о горящем фрегате (но это может быть из компьютерной игры) + активность авиации всех сторон в том районе. Хм... Далее, якобы, была активность карет скорой в Севастополе – кого куда-то везли быстро лечить. Раненные откуда-то? Так прошло 6 мая.

А вот на утро 7 мая ВСУ начала выкладывать один за другим видео с работой "Байрактара" по очередным целям на Змеином. Одно-два официальных видео, одно побольше от самих операторов.

На видео где-то в 4 утра 7 мая "Байрактар" уничтожает на причале Змеиного десантный катер проекта 11770 ("Серна") с комплексом зенитно-ракетной защиты россиян – то ли "Тор", то ли "Панцирь". Плоскодонный маленький катер для специальных операций, который мог доставить на остров тяжелую технику, но чтобы перебросить туда условный дивизион ЗРК или кучу артиллерии, нужно делать много ходок на остров.

Уничтожение российского вертолета на острове Змеиный – смотрите видео:

Именно этого проекта у них остается еще один катер, но есть еще два похожих проекта 1176 года. Но это еще надо без приключений дойти до острова по морю (а это все же катера класса "река-море"). Есть еще 4-6 десантных катеров, но пехоту и легкое вооружение перекинуть не проблема, а вот технику.

Возле "Серны" еще можно увидеть один катер. Мне он похож на катер проекта "02510" БК-16 (длина около 16 метров, рубка впереди + визуальный треугольник перед рубкой) – их тоже два в том же 170-м дивизионе тральщиков ЧФ России, куда приписаны две "Серны".

Кто это сделал?

Днем пошли фотки сравнения острова между 6 и 7 мая. Четко виден силуэт притопленной "Серны" у причала Змеиного + много уничтоженных построек. Кто, когда и чем это сделал? Стая "Байрактаров" разнесла все постройки?

Затем последовало видео из "Байрактара" с уничтожением российского арсенала и пехоты на острове. Оказывается, что ночью на острове работала украинская авиация, а снимал это еще один Байрактар. Я так понимаю, что там реально работает целая стая беспилотников ВСУ.

Следовательно, российская попытка создать свою военно-морскую базу с возможностью контроля Одессы и устья Дуная не удалась.

Что интересно, к утру 7-го ВСУ не обновило количество подбитых российских катеров/кораблей, хотя сам обстрел был формально еще 7-го утром. Будет ли обновлена эта статистика завтра утром на еще один подбитый российский катер? Если нет, то тогда, скорее всего, "Адмирал Эссен/Макаров" не подбивали, а мы смотрим видео с задержкой в один день, тогда показатели даты на видео специально ставят с опозданием. Или даты накладываются уже после обработки? Но "Серна" появляется на фотках 7-го числа. Хм. Жду +1 к катерам.

Шедевр от ВСУ / Скриншот

Возвращаемся к россиянам

Там "издеваются" над нами, что "Макаров-Эссен" вернулся в Севастополь или стоит там в порту, выкладывают свои фото. Проблема в том, что они начали зарисовывать номера – так что фото с номером старые, а кто из "эссенов" стоит не ясно. Кто плавает тоже. И плавает ли, и попадали ли в него.

Может так быть, что как раз плавали, чтобы обеспечить десантирование и доставку техники, "Нептун" по нему запустили (отсюда и слухи о попадании) и отогнали (сам отошел, чтобы точно не попали), а без прикрытия дальше пошли высаживать технику группой десантных катеров, но здесь уже прилетели "Байракторы" и украинская авиация.

Видео из "Байрактора" россияне трактуют вообще по-своему. Мол, это они уничтожили десант, какой-то украинский десантный катер "Станислав" (оно даже визуально не похоже на "Серпу"). А еще кучу "Байракторов", украинских самолетов и вертолетов.

Их даже не напрягает то, что видео выкладывает сначала Украина + все потом подтверждается. У них там своя информационная правда, лишь бы не признавать поражений.

Сражение за Змеиный продолжается. Представьте себе, что вы русский десантник, оставшийся один среди горы трупов россиян и разбитой техники на маленьком острове посреди моря, которое тебе уже не принадлежит. А где-то над тобой кружит "Байрактар".

Последовали голливудские титры и фраза "To be continued..."