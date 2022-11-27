Французские гаубицы Caesar, периодически поступающие в Киев в рамках пакетов военной помощи, помогают украинской армии ликвидировать позиции оккупантов. В издании The New York Times даже сравнили ВСУ с "Армией МакГайвера" – это войска героя известного сериала, который умело импровизировал и никогда не терялся.

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Как Украина отвоевывала Змеиный

Обстреливать позиции врагов на острове Змеиный с помощью Caesars казалось невозможным, потому что они располагались на расстоянии около 50 километров, а как известно, максимальная дальность "Цезарей" всего 40 километров. Поэтому украинские военные поставили гаубицы на плоскодонные грузовые суда и подплыли к цели, которую нужно было атаковать.

Для обстрела российских позиций на Змеином украинцы посадили Caesars с 40-километровым радиусом действия на баржи и отбуксировали их на 10 километров, чтобы попасть в остров, расположенный в 50 километрах. Это поразило французов,

– написали в NYT.

Также там упомянули о том, как Украина потопила крейсер "Москва" – флагман российского Черноморского флота. ВСУ адаптировали ракеты к беспилотникам, которые смогли атаковать корабли захватчиков.

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ВСУ продолжают давить на россиян на Востоке

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что на Донетчине и Луганщине продолжается позиционная война. Он сказал, что на наступательную состоятельную украинскую армию влияют погодные условия, однако они не мешают украинским военным эффективно отбивать атаки.

По словам Череватого, ясно, что после неудачных попыток захватчиков прорваться в районе Бахмута, они каждый день все меньше совершают атак. Однако стоит заметить, что условия, в которых нашим солдатам приходится защищать Украину, мягко говоря, не очень.

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