Битва телевизора с холодильником, – Оксана Забужко высказалась о результатах выборов

Украинская писательница Оксана Забужко высказала свое мнение относительно предварительных результатов первого тура президентских выборов. Она также обнадежила украинцев и подчеркнула: не стоит воспринимать итоги первого тура выборов как решающие.

Так, по мнению Забужко, есть большой шанс, что во втором туре ситуация кардинально изменится. Об этом она написала на своей Facebook-странице.

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"А почему все так схарапудились от процентов Зеленского – неужели действительно не верили, что и у нас в "битве телевизора с холодильником" может побеждать телевизор, только в зеркально противоположной русской раскладке? (Правило Управляемого Разума №2: когда холодильник полный, а телевизор твердит тебе, что пустой и что ты "никогда еще так плохо не жил", – верь телевизору!)" – шутливо написала Оксана Забужко.

Писательница вспомнила, как в предисловии к своей книге "И снова я влезаю в танк..." писала, что в 2013 – 2014 годах Украина "сорвала стоп-кран поезда, который на всех парах мчался в пропасть", но народ вовремя понял, что дело надо брать в свои руки и стал на защиту страны. Тогда, по ее словам, так и не получилось ментально разложить украинцев до состояния "биомассы", ибо процент "зараженных" оказался недостаточным.

Поэтому ничего неожиданного не произошло, могло быть хуже. "Процент зараженных", хоть и угрожающе высокий, еще все-таки у нас, тьфу-тьфу, совместимые с жизненными показатели – еще наша судьба не пропала. Стоим,

– метафорически объяснила ситуацию с выборами Забужко.

Отметим, что 31 марта в Украине состоялся первый тур президентских выборов. По результатам национального экзит-полла победу на них одержал Владимир Зеленский с 30,6% голосов избирателей, вторую позицию занял действующий президент Петр Порошенко с 17,8%, а третью – Юлия Тимошенко с 14,2% голосов. Подсчет официальных результатов голосования тем временем продолжается. По состоянию на 15:00 1 апреля ЦИК подсчитала 80,90% протоколов ОВК. Согласно этим данным, за Зеленского проголосовали 30,41% избирателей, за Порошенко – 16,02%, а за Тимошенко – 13,25%.



Результаты национального экзит-пола после первого тура президентских выборов