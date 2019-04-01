15:36
1 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Русских снова будут грабить. Новые доказательства двойника Путина
      Вєсті Кремля
      19:20, 30 марта
      Вести.UA: Как Ляшко удивляет Запад. Причины депрессии Добкина
      Вєсті.UA
      20:24, 29 марта
      Махинации, подделки и сомнительные нотариусы: возмутительные схемы захвата имущества в столице
      ЦРУ
      09:00, 29 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Дальнобойщики в рейсе
      Згадати все
      15:31, 30 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Битва телевизора с холодильником, – Оксана Забужко высказалась о результатах выборов

      199 Читати новину українською
      Оксана Забужко
      Оксана Забужко / фото из открытых источников

      Украинская писательница Оксана Забужко высказала свое мнение относительно предварительных результатов первого тура президентских выборов. Она также обнадежила украинцев и подчеркнула: не стоит воспринимать итоги первого тура выборов как решающие.

      Так, по мнению Забужко, есть большой шанс, что во втором туре ситуация кардинально изменится. Об этом она написала на своей Facebook-странице.

      Читайте также: Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом

      "А почему все так схарапудились от процентов Зеленского – неужели действительно не верили, что и у нас в "битве телевизора с холодильником" может побеждать телевизор, только в зеркально противоположной русской раскладке? (Правило Управляемого Разума №2: когда холодильник полный, а телевизор твердит тебе, что пустой и что ты "никогда еще так плохо не жил", – верь телевизору!)" – шутливо написала Оксана Забужко.

      Писательница вспомнила, как в предисловии к своей книге "И снова я влезаю в танк..." писала, что в 2013 – 2014 годах Украина "сорвала стоп-кран поезда, который на всех парах мчался в пропасть", но народ вовремя понял, что дело надо брать в свои руки и стал на защиту страны. Тогда, по ее словам, так и не получилось ментально разложить украинцев до состояния "биомассы", ибо процент "зараженных" оказался недостаточным.

      Поэтому ничего неожиданного не произошло, могло быть хуже. "Процент зараженных", хоть и угрожающе высокий, еще все-таки у нас, тьфу-тьфу, совместимые с жизненными показатели – еще наша судьба не пропала. Стоим,
      – метафорически объяснила ситуацию с выборами Забужко.

      Отметим, что 31 марта в Украине состоялся первый тур президентских выборов. По результатам национального экзит-полла победу на них одержал Владимир Зеленский с 30,6% голосов избирателей, вторую позицию занял действующий президент Петр Порошенко с 17,8%, а третью – Юлия Тимошенко с 14,2% голосов. Подсчет официальных результатов голосования тем временем продолжается. По состоянию на 15:00 1 апреля ЦИК подсчитала 80,90% протоколов ОВК. Согласно этим данным, за Зеленского проголосовали 30,41% избирателей, за Порошенко – 16,02%, а за Тимошенко – 13,25%.

      екзит-пол національний екзит-пол результати
      Результаты национального экзит-пола после первого тура президентских выборов

      blog_ava
      Дом Зеленского: какой недвижимостью владеет кандидат в президенты
      сегодня
      12090
      Теги: Выборы Президента 2019 Новости политики Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Смертельний міномет "Молот": військова прокуратура покриває винних?
      сегодня , 15:10 Смертельний міномет "Молот": військова прокуратура покриває винних?
      Дмитро Гнап 93
      Зеленский и Порошенко выходят во второй тур – согласны ли вы с результатами экзит-пола?
      ОПРОС
      31 марта , 20:42 Зеленский и Порошенко выходят во второй тур – согласны ли вы с результатами экзит-пола?
      3085
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
      сегодня , 14:44 Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
      Інна Жолобович 827855
      Голосование ВСУ в зоне ООС: цифры говорят о многом
      сегодня , 13:50 Голосование ВСУ в зоне ООС: цифры говорят о многом
      Юрій Бутусов 18508
      Не до шуток: что пишут западные СМИ о выборах в Украине
      сегодня , 13:40 Не до шуток: что пишут западные СМИ о выборах в Украине
      Світлана Попова 9273
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       сегодня , 14:44
      ЦИК: В Украине начался подкуп потенциальных избирателей
       2 марта 2012 , 20:50 11
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Сборная Украины посетила военный госпиталь в День защитника Украины
       14 октября 2018 , 15:17
      В Киеве появился полигон для дрифта: Видео
       28 ноября 2018 , 08:18
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук