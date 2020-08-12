В Украине могут повысить минимальную заработную плату почти на 300 гривен – до 5 тысяч. Чтобы воплотить это в реальность депутаты должны проголосовать за соответствующий законопроект Владимира Зеленского. О том, чем может быть опасна эта идея – читайте далее.

В правительстве разработали график дальнейшего роста минимальной заработной платы. Уже с января 2021 года ее планируют повышать постоянно. Подробнее об этом в прямом эфире 24 канала рассказал заместитель директора Киевской школы экономики, бывший исполняющий обязанности министра экономики Павел Кухта.

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Последствия повышения минимальной зарплаты

Он отметил, что есть определенный уровень соотношения минимальной зарплаты к средней, который нормально влияет на экономику и воспринимается бизнесом в европейских странах, это примерно 40%.

По словам эксперта, если в Украине повышать "минималку" так же, как будет расти средняя заработная плата – проблем не будет. Однако предложенное повышение первой существенно превышает темпы роста второй. Это приведет к увеличению налоговой нагрузки на малый и средний бизнес, по которым как раз ударил вызванный коронавирусом кризис.

Я думаю, что эта идея несвоевременна и может создать проблемы. Однако, если повышать умеренными темпами, вместе с ростом средней зарплаты – это нормально и проблем возникать не должно,

– заверил Кухта.

"Фискальный блок правительства, наверное, хочет пополнить бюджет. На самом деле это и является собственно пополнением бюджета – мы должны об этом честно говорить. Пенсионный фонд заработает больше, чем потеряет государственный бюджет. Политики, наверное, видят в этом законопроекте возможность понравиться избирателям", – отметил бывший исполняющий обязанности министра экономики.

Люди могу потерять работу, – Кухта

Павел Кухта сообщил, что после повышения какая-то часть лиц с минимальной зарплатой вообще может потерять работу. В общем это ударит по бизнесу.

Также бывший исполняющий обязанности министра экономики сказал, практика показывает, что Пенсионный фонд зарабатывает больше, чем теряет государственный бюджет. ФОПы, малый и средний бизнес, которые пропорционально "минималке" платят налоги, начнут платить больше. То есть доходы от этого повышения в Пенсионный фонд превышают расходы государственного бюджета на выплатах минимальной заработной платы.

Вероятно, пострадает "Укрпочта", местная власть и госработники, которые получают минимальную зарплату. Однако госбюджет и Пенсионный фонд особых проблем не будут иметь,

– подытожил он.

Что об этом думает власть

Другой в этом вопросе является позиция власти, которую озвучил председатель парламентского комитета по вопросам финансов и налоговой таможенной политики Даниил Гетманцев.

Причины роста заработной платы настолько очевидны, что дискуссия не имеет места. Уровень зарплаты меньше прожиточного минимума. Вопрос об уплате дополнительных налогов с минимальной заработной платы не должен рассматриваться в контексте решения о социальных стандартах,

– подчеркнул он.

Гетманцев отметил, что дополнительные налоги будут, но они не будут препятствовать приведению "минималки", которая меньше, чем прожиточный минимум, к нормальному уровню. Минимальные социальные стандарты должны быть обеспечены.