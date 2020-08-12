В Україні можуть підвищити мінімальну заробітну плату майже на 300 гривен – до 5 тисяч. Аби втілити це в реальність депутати мають проголосувати за відповідний законопроєкт Володимира Зеленського. Про те, чим може бути небезпечна ця ідея – читайте далі.

В уряді розробили графік подальшого зростання мінімальної заробітної плати. Вже з січня 2021 року її планують підвищувати постійно. Детальніше про це в прямому ефірі 24 каналу розповів заступник директора Київської школи економіки, колишній виконуючий обов’язки міністра економіки Павло Кухта.

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Наслідки підвищення мінімальної зарплати

Він зазначив, що є певний рівень співвідношення мінімальної зарплати до середньої, який нормально впливає на економіку та сприймається бізнесом в європейських країнах, це приблизно 40%.

За словами експерта, якщо в Україні підвищувати "мінімалку" так само, як зростатиме середня заробітна плата – проблем не буде. Однак запропоноване підвищення першої суттєво перевищує темпи зростання другої. Це призведе до збільшення податкового навантаження на малий та середній бізнес, по яких якраз вдарила спричинена коронавірусом криза.

Я думаю, що ця ідея є невчасною і може створити проблеми. Однак, якщо підвищувати помірними темпами, разом із зростанням середньої зарплати – це нормально і проблем виникати не має,

– запевнив Кухта.

"Фіскальний блок уряду, напевно, хоче поповнити бюджет. Насправді це і є власне поповненням бюджету – ми маємо про це чесно казати. Пенсійний фонд заробить більше, ніж втратить державний бюджет. Політики, напевно, бачать в цьому законопроєкті можливість сподобатись виборцям", – зауважив колишній виконуючий обов’язки міністра економіки.

Люди можу втратити роботу, – Кухта

Павло Кухта повідомив, що після підвищення якась частина осіб з мінімальною зарплатою взагалі може втратити роботу. Загалом це вдарить по бізнесу.

Також колишній виконувач обов’язків міністра економіки сказав, практика показує, що пенсійний фонд заробляє більше, ніж втрачає державний бюджет. ФОПи, малий та середній бізнес, які пропорційно до "мінімалки" платять податки, почнуть платити більше. Тобто доходи від цього підвищення до пенсійного фонду перевищують витрати державного бюджету на виплатах мінімальної заробітної плати.

Ймовірно, постраждає "Укрпошта", місцева влада та держпрацівники, які отримують мінімальну зарплату. Однак держбюджет та пенсійний фонд особливих проблем не матимуть,

– підсумував він.

Що про це думає влада

Іншою в цьому питанні є позиція влади, яку озвучив голова парламентського комітету з питань фінансів та податкової митної політики Данило Гетманцев.

Причини зростання заробітної плати настільки очевидні, що дискусія не має місця. Рівень зарплати є меншим за прожитковий мінімум. Питання про сплату додаткових податків із мінімальної заробітної плати не повинне розглядатися в контексті рішення про соціальні стандарти,

– наголосив він.

Гетманцев зазначив, що додаткові податки будуть, але вони не перешкоджатимуть приведенню "мінімалки", яка є меншою, ніж прожитковий мінімум, до нормального рівня. Мінімальні соціальні стандарти повинні бути забезпечені.