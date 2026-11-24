Издание "АрмияInform" рассказало о пяти историях ветеранского предпринимательства – от Львова до Харькова. Среди них есть компании, работающие на нужды обороны, и гражданские предприятия, развивающиеся за счет собственных средств, грантов и франчайзинговых моделей.

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ANVIL: от небольшой мастерской до серийного производства дронов

Компания ANVIL начинала с мастерской, где работали восемь человек и собирали 200 дронов за две недели. Впоследствии предприятие развилось до серийного производства мощностью до 40 тысяч аппаратов в месяц.

Сейчас команда производит комплексные беспилотные системы: дроны с радиоуправлением, оптоволоконной, цифровой и Starlink-связью, перехватчики "Шахедов", тяжелые бомберы.

Владелец ANVIL Владимир Волинчук называет одним из главных преимуществ компании быструю обратную связь с фронтом. Демобилизованные военные из команды непосредственно посещают подразделения, собирают отзывы и передают пожелания бойцов инженерам.

Компания ANVIL производит дроны / Фото предоставлено 24 Каналу

"В гражданском бизнесе ошибка стоит денег, а в нашей отрасли цена технической недоработки измеряется жизнями экипажа. Поэтому мы инвестируем в собственный R&D и прямую обратную связь с фронтом", – отметил Владимир Волинчук.

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В команде ANVIL работают специалисты, представляющие более 15 подразделений Сил обороны. Среди них – военные, уволенные со службы по состоянию здоровья. Генеральным директором компании является ветеран Иван Дубков.

Veterano Group: ресторанный бизнес для сослуживцев

Ветеран Леонид Остальцев начал собственное дело в Киеве еще в 2015 году. Тогда он открыл небольшую пиццерию в подземном переходе возле Бессарабки. Впоследствии это заведение стало началом Veterano Group – группы компаний, в которую сейчас входят пиццерии, кофейни, кондитерская и охранная структура.

Бизнес расширяется с помощью франшизы, которую предлагают сослуживцам. Кроме того, часть прибыли направляется на поддержку детей погибших военных.

Основатель Veterano Group / Фото предоставлено 24 Каналу

Леонид Остальцев считает, что боевой опыт может помочь человеку в предпринимательстве, потому что военное дело также предполагает планирование, стратегию и умение оценивать риски.

"Человеку с боевым опытом гораздо проще открыть свой бизнес, потому что бизнес – это планирование, стратегия, взвешенные и правильные риски. А все эти навыки используются во время боевых действий", – подчеркнул ветеран.

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TIREX: как ветеран восстановил шиноремонтную мастерскую в Харькове

В прифронтовом Харькове ветеран территориальной обороны Эрнест Лобанов возобновил работу шинопекарни TIREX. Предприятие он основал вместе с отцом еще до начала полномасштабной войны, а вернуться к работе удалось в феврале 2024 года.

Весной предприниматель получил грант в размере 1,5 миллиона гривен от Украинского ветеранского фонда. По итогам конкурса его заявка набрала рекордное количество баллов.

Предприятие перерабатывает изношенную резину, адаптируя продукцию к суровым зимним условиям и потребностям армии. Из-за нехватки работников Эрнест Лобанов также обучает молодых специалистов непосредственно в производственном цехе.

"Готовых рабочих я нигде не найду, поэтому единственный способ – обучать и заниматься развитием команды. Это долгий процесс. Но за год мы очень повзрослели, у нас хороший коллектив. И я вижу, как сильно выросли сотрудники", – отметил Эрнест Лобанов.

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Шинопекарня TIREX / Фото предоставлено 24 Каналу

"У Ксени": львовское производство полуфабрикатов

Во Львове бывший пулеметчик 125-й бригады ТрО Андрей Рыбак вместе с женой Ириной Биик открыли производство полуфабрикатов "У Ксени".

Для запуска дела супруги использовали собственные сбережения и получили городской грант на сумму более 300 тысяч гривен. За полтора года ассортимент продукции вырос до более чем 50 позиций.

Собственные торговые точки во Львове стали не только местом продажи продукции "У Ксени", но и площадкой для реализации крафтовых товаров других защитников. В частности, там продают мясные джерки и безглютеновые блюда.

"Когда вернулся с войны, я не мог даже за компьютер сесть. Первые полгода – такой себе пробел в жизни, не хотелось ничего делать. Потом с помощью жены понял, что нужно чем-то заняться офлайн, чтобы включиться в работу и привыкнуть к гражданской жизни", – поделился Андрей Рыбак.

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Производство полуфабрикатов "У Ксени" / Фото предоставлено 24 Каналу

Oium: мастерская с украинскими историческими мотивами

В Днепре десантник 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и историк-археолог Валерий Касьяненко сохранил работу ювелирно-керамической мастерской Oium.

Даже во время службы основателя команда продолжала изготавливать украшения, трубки и предметы интерьера. За основу мастера брали мотивы археологических находок эпохи Триполья, скифов и казачества.

Мало кто об этом знает, но мы представляем изделие в контексте, и человек, покупая вещь, понимает, что это такое и какая за ней стоит история– пояснил Валерий Касьяненко.

Сегодня изделия мастерской заказывают клиенты из более чем 70 стран мира.

Мастерская Oium / Фото предоставлено 24 Каналу

Важной составляющей ветеранского предпринимательства является взаимная поддержка. Владельцы бизнесов трудоустраивают и обучают сослуживцев, помогают другим ветеранам продавать продукцию через свои сети и делятся опытом создания и развития дела. Так они не только развивают собственные проекты, но и укрепляют предпринимательское сообщество в разных регионах Украины.