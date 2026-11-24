Про п'ять історій ветеранського підприємництва – від Львова до Харкова – розповіло видання АрміяInform. Серед них є компанії, які працюють для потреб оборони, та цивільні бізнеси, які розвиваються завдяки власним коштам, грантам і франчайзинговим моделям.

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ANVIL: від невеликої майстерні до серійного виробництва дронів

Компанія ANVIL починала з майстерні, де працювали вісім людей і збирали 200 дронів за два тижні. Згодом підприємство розвинулося до серійного виробництва потужністю до 40 тисяч апаратів на місяць.

Нині команда виготовляє комплексні безпілотні системи: дрони на радіокеруванні, оптоволокні, цифровому та Starlink-зв'язку, перехоплювачі "Шахедів", важкі бомбери.

Власник ANVIL Володимир Волинчук називає однією з головних переваг компанії швидкий зворотний зв'язок із фронтом. Демобілізовані військові з команди безпосередньо відвідують підрозділи, збирають відгуки та передають побажання бійців інженерам.

Компанія ANVIL виготовляє дрони / Фото, надане 24 Каналу

"У цивільному бізнесі помилка коштує грошей, а в нашій галузі ціна технічної недоробки вимірюється життями екіпажу. Тому ми інвестуємо у власний R&D і прямий фідбек з фронту", – зазначив Володимир Волинчук.

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У команді ANVIL працюють фахівці, які представляють понад 15 підрозділів Сил оборони. Серед них – військові, звільнені зі служби за станом здоров'я. CEO компанії є ветеран Іван Дубков.

Veterano Group: ресторанний бізнес для побратимів

Ветеран Леонід Остальцев розпочав власну справу в Києві ще у 2015 році. Тоді він відкрив невелику піцерію в підземному переході біля Бессарабки. Згодом цей заклад став початком Veterano Group – групи компаній, до якої нині входять піцерії, кав'ярні, кондитерська й охоронна структура.

Бізнес розширюється за допомогою франшизи, яку пропонують побратимам. Крім того, частину прибутку спрямовують на підтримку дітей загиблих військових.

Засновник Veterano Group / Фото, надане 24 Каналу

Леонід Остальцев вважає, що бойовий досвід може допомогти людині в підприємництві, адже військова справа також передбачає планування, стратегію та вміння оцінювати ризики.

"Людині з бойовим досвідом набагато простіше відкрити свій бізнес, тому що бізнес – це планування, стратегія, зважені та правильні ризики. А всі ці речі використовують під час бойових дій", – підкреслив ветеран.

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TIREX: як ветеран відновив шинопекарню в Харкові

У прифронтовому Харкові ветеран територіальної оборони Ернест Лобанов відновив роботу шинопекарні TIREX. Підприємство він заснував разом із батьком ще до початку повномасштабної війни, а повернутися до роботи вдалося в лютому 2024 року.

Навесні підприємець отримав грант на 1,5 мільйона гривень від Українського ветеранського фонду. За результатами конкурсу його заявка набрала рекордну кількість балів.

Підприємство переробляє зношену гуму, адаптуючи продукцію до суворих зимових умов і потреб армії. Через нестачу працівників Ернест Лобанов також навчає молодих фахівців безпосередньо у виробничому цеху.

"Готових робітників я ніде не візьму, тому єдиний спосіб — вчити та займатися розвитком команди. Це довго. Але за рік ми дуже визріли, у нас гарний колектив. І я бачу, як сильно виросли співробітники", – зазначив Ернест Лобанов.

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Шинопекарня TIREX / Фото, надане 24 Каналу

"У Ксені": львівське виробництво напівфабрикатів

У Львові колишній кулеметник 125-ї бригади ТрО Андрій Рибак разом із дружиною Іриною Биїк започаткували виробництво напівфабрикатів "У Ксені".

Для запуску справи подружжя використало власні заощадження та отримало міський грант на суму понад 300 тисяч гривень. За півтора року асортимент продукції зріс до більш ніж 50 позицій.

Власні торговельні точки у Львові стали не лише місцем продажу продукції "У Ксені", а й майданчиком для реалізації крафтових товарів інших захисників. Зокрема, там продають м'ясні джерки та безглютенові страви.

"Коли повернувся з війни, я не міг навіть за комп’ютер сісти. Перших пів року – така собі прогалина в житті, не хотілося нічого робити. Потім з допомогою дружини зрозумів, що потрібно чимось зайнятися офлайн, щоб включитися в роботу та звикнути до цивільного життя, – поділився Андрій Рибак.

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Виробництво напівфабрикатів "У Ксені" / Фото, надане 24 Каналу

Oium: майстерня з українськими історичними мотивами

У Дніпрі десантник 25-ї окремої повітрянодесантної бригади та історик-археолог Валерій Кас'яненко зберіг роботу ювелірно-керамічної майстерні Oium.

Навіть під час служби засновника команда продовжувала виготовляти прикраси, люльки й предмети інтер'єру. За основу майстри брали мотиви археологічних знахідок доби Трипілля, скіфів і козацтва.

Мало хто про це знає, але ми подаємо виріб у контексті, і людина, купуючи річ, розуміє, що це таке і яка за нею стоїть історія– пояснив Валерій Кас’яненко.

Сьогодні вироби майстерні замовляють клієнти з понад 70 країн світу.

Майстерня Oium / Фото, надане 24 Каналу

Важливою складовою ветеранського підприємництва є взаємна підтримка. Власники бізнесів працевлаштовують і навчають побратимів, допомагають іншим ветеранам продавати продукцію через свої мережі та діляться досвідом створення й розвитку справи. Так вони не лише розвивають власні проєкти, а й зміцнюють підприємницьку спільноту в різних регіонах України.