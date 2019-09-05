Бизнес на благо обществу

"Сименс Украина" открыла современный учебно-научный "Центр нефтяных и газовых промыслов."

Ко Дню знаний в Полтаве открыли центр по подготовке высококвалифицированных кадров для нефтегазовой промышленности.



Компания Сименс Украина обустроила современный учебно-научный центр нефтяных и газовых промыслов в Полтавском национальном техническом университете имени Юрия Кондратюка. Студенты 1-5 курсов смогут получить практический опыт работы с автоматизированными системами управления технологическими процессами на базе широкого портфеля программного обеспечения и оборудования для нефтегазовой отрасли. Выбор университета был неслучайным. Полтавская область занимает лидирующие позиции в общем объеме нефте- и газодобычи в Украине. Сейчас здесь добывается, транспортируется и перерабатывается до 50% нефти и газа всей страны. Именно здесь расположены ведущие разведывательные, буровые, добывающие, транспортировочные и перерабатывающие предприятия, предприятия энергетического и экологического направления. ПолтНТУ является основным поставщиком высококвалифицированных кадров в этом сегменте.

Четвертая промышленная революция или Индустрия 4.0 стимулирует быстрые темпы внедрения цифровых технологий во многих отраслях. Нефтегазовая отрасль начинает свою собственную трансформацию, все больше фокусируясь на решениях, основанных на данных для повышения производительности, эффективности и, в итоге, для сокращения расходов. Siemens в научном центре реализовал обширный портфель программного обеспечения и оборудования, который обеспечит студентам глубокие знания в области анализа данных и большой практический опыт работы с оборудованием в нефтегазовой сфере.

Идея стендов лаборатории состоит в изучении современных средств моделирования и управления сложными технологическими процессами, использовании современных подходов создания АСУ ТП и работе с передовым аппаратным обеспечением.

Так ПО SIMIT имеет готовые библиотеки технологического оборудования, даже такого сложного как ректификационная колонна и позволяет легко создавать модели непрерывного производства, интегрировать созданные в MathLab модели и многое другое.

SIMATIC PCS 7 интегрировал в себе самые инновационные технологии и принципы создания АСУ ТП непрерывных процессов. Включает в себя готовые библиотеки и в интеграции с SIMIT позволяет создавать и проверять работоспособность АСУТП даже без подключения к реальному оборудованию и технологическому процессу.



И это не далеко не полный перечень возможностей аппаратного и программного обеспечения, представленного в лаборатории.

Не секрет, что система образования Украины стоит перед сложными вызовами. Один из них – отток студентов, которые отдают предпочтение обучению в заграничных ВУЗах. Бизнес Сименс – это работа на благо обществу: Business to society. И Я уверен, что открытие таких современных учебно-научных центров внесет свой вклад в решение этой проблемы, - отметил генеральный директор Сименс Украина Мачей Зелиньски.



Siemens до конца года планирует открыть еще три учебных центра в Украине. Лучшие студенты будут учиться и работать в Украине, и поднимать экономику страны.



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Siemens AG (Берлин и Мюнхен) – международный технологический концерн, который на протяжении более 175 лет является синонимом технического совершенства, инноваций, качества и надежности и проявляет глобальный подход к бизнесу. Компания ведет свою деятельность во многих странах мира и специализируется в таких областях, как производство и распределение энергии, интеллектуальная инфраструктура для зданий и распределенные энергосистемы, автоматизация и цифровизация промышленных отраслей. В 2018 финансовом году, завершившемся 30 сентября, оборот концерна составил 83,0 млрд. евро, а чистая прибыль – 6,1 млрд. евро. На конец сентября 2018 года в Siemens работали 379 тысяч сотрудников по всему миру. Узнать больше о компании можно на странице.



ДП "Сименс Украина" является дочерним предприятием компании Siemens AG (Берлин и Мюнхен). В Украине компания работает по всем традиционным направлениям своей деятельности, фокусируясь на электрификации, автоматизации и цифровизации, является одним из ведущих поставщиков продукции, услуг и комплексных решений для модернизации ключевых отраслей промышленного и энергетического комплексов Украины. Главный офис компании расположен в Киеве, филиалы - в Днепре, Одессе, Харькове, Львове и Кривом Роге. Более подробная информация доступна на Интернет-сайте.