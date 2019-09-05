Бізнес на благо суспільству

"Сіменс Україна" відкрила сучасний навчально-науковий "Центр нафтових і газових промислів."

До Дня знань в Полтаві відкрили центр з підготовки висококваліфікованих кадрів для нафтогазової промисловості.

Компанія "Сіменс Україна" облаштувала сучасний навчально-науковий центр нафтових і газових промислів в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка. Студенти 1-5 курсів зможуть отримати практичний досвід роботи з автоматизованими системами управління технологічними процесами на базі широкого портфеля програмного забезпечення і обладнання для нафтогазової галузі. Вибір університету був невипадковим. Полтавська область займає лідируючі позиції в загальному обсязі нафто- і газовидобутку в Україні. Зараз тут видобувається, транспортується і переробляється до 50% нафти і газу всієї країни. Саме тут розташовані провідні розвідувальні, бурові, видобувні, транспортувальні і переробні підприємства, підприємства енергетичного та екологічного спрямування. ПолтНТУ є основним постачальником висококваліфікованих кадрів в цьому сегменті.

Четверта промислова революція або Індустрія 4.0 стимулює швидкі темпи впровадження цифрових технологій у багатьох галузях. Нафтогазова галузь починає свою власну трансформацію, все більше фокусуючись на рішеннях, заснованих на даних для підвищення продуктивності, ефективності та, в результаті, для скорочення витрат. Siemens в науковому центрі реалізував великий портфель програмного забезпечення і обладнання, який забезпечить студентам глибокі знання в галузі аналізу даних і великий практичний досвід роботи з обладнанням в нафтогазовій сфері.

Ідея стендів лабораторії полягає у вивченні сучасних засобів моделювання та управління складними технологічними процесами, використанні сучасних підходів створення АСУ ТП і роботі з передовим апаратним забезпеченням.

Так ПЗ SIMIT має готові бібліотеки технологічного обладнання, навіть такого складного як колона ректифікації і дозволяє легко створювати моделі безперервного виробництва, інтегрувати створені в MathLab моделі і багато іншого.

SIMATIC PCS 7 інтегрував в собі найбільш інноваційні технології та принципи створення АСУ ТП безперервних процесів. Включає в себе готові бібліотеки і в інтеграції з SIMIT дозволяє створювати і перевіряти працездатність АСУ ТП навіть без підключення до реального обладнання і технологічного процесу.

І це далеко не повний перелік можливостей апаратного та програмного забезпечення, представленого в лабораторії.

Не секрет, що система освіти України стоїть перед складними викликами. Один з них – відтік студентів, які віддають перевагу навчанню в закордонних ВНЗ. Бізнес "Сіменс" – це робота на благо суспільству: Business to society. І Я впевнений, що відкриття таких сучасних навчально-наукових центрів внесе свій вклад у вирішення цієї проблеми,

– зазначив генеральний директор "Сіменс Україна" Мачей Зелінський.

Siemens до кінця року планує відкрити ще три навчальних центри в Україні. Кращі студенти будуть навчатися і працювати в Україні, і піднімати економіку країни.

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Siemens AG (Берлін і Мюнхен) – міжнародний технологічний концерн, який протягом більше 175 років є синонімом технічної досконалості, інновацій, якості і надійності і проявляє глобальний підхід до бізнесу. Компанія веде свою діяльність у багатьох країнах світу і спеціалізується в таких областях, як виробництво і розподіл енергії, інтелектуальна інфраструктура для будівель і розподілені енергосистеми, автоматизація і цифровізация промислових галузей. У 2018 фінансовому році, що завершився 30 вересня, оборот концерну склав 83,0 млрд. Євро, а чистий прибуток – 6,1 млрд. Євро. На кінець вересня 2018 року в Siemens працювали 379 тисяч співробітників по всьому світу. Дізнатися більше про компанію можна на сторінці.



ДП "Сіменс Україна" є дочірнім підприємством компанії Siemens AG (Берлін і Мюнхен). В Україні компанія працює за всіма традиційними напрямами своєї діяльності, фокусуючись на електрифікації, автоматизації та цифровізації, є одним з провідних постачальників продукції, послуг та комплексних рішень для модернізації ключових галузей промислового і енергетичного комплексів України. Головний офіс компанії розташований в Києві, філії – в Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові та Кривому Розі. Більш детальна інформація доступна на Інтернет-сайті.