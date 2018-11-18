Бизнес под угрозой: почему рейдерские схемы приобрели угрожающие масштабы

Ранее Министерство юстиции упростило порядок внесения изменений в государственные реестры. Для этого министерство позволило нанимать собственных государственных регистраторов всем коммунальным предприятиям.

Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" рассказал журналист Дмитрий Гнап.

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"То есть, любой сельсовет или районный совет может теперь завести собственного государственного регистратора или нескольких и создать хоть целый коммунальный регистрационный центр. И при этом, они получат доступ к государственным реестрам с возможностью вносить туда изменения", – пояснил Гнап.

По его словам, схема с государственными регистраторами при сельсоветах и ​​райсоветах приобрела такие угрожающие масштабы, что едва ли не каждую неделю какое-то примечательное предприятие подвергается рейдерской атаке из-за подделки данных о владельцах в государственном реестре.

Свежий пример – на Киевщине таким образом отобрали 160 гектаров земли вместе с урожаем у чешского агропромышленного холдинга. А перед этим титушки с поддельными документами из реестра пытались захватить завод детского питания в Золотоноше Черкасской области и маслоперерабатывающий завод в Николаевской области,

– отметил Гнап.

Он добавил, что Министерство юстиции, которое проводит выдачу лицензий таким регистраторам, только разводит руками, мол, "никак не может отказать тем, кто закончил компьютерные курсы и горит желанием стать государственным регистратором".

"Поэтому не исключено, в следующем году Украина стремительно взлетит еще на пару десятков пунктов в рейтинге легкости ведения бизнеса. Ведь мы действительно страна фантастических возможностей, если каждый безработный электрик без высшего образования через несколько дней у нас может стать государственным регистратором", – добавил Гнап .

Видео полного выпуска видеоблога Дмитрия Гнапа "Право на правду" за 18 ноября 2018