18:56
18 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Высокие гости и маленький Вова. Новая презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:46, 17 ноября
      Вести. UA. Жир. Радикальный Апполон. "Этика" Барны
      Вєсті.UA
      19:14, 17 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ

      Бизнес под угрозой: почему рейдерские схемы приобрели угрожающие масштабы

      101 Читати новину українською
      Рейдерство
      Рейдерство / Getty images

      Ранее Министерство юстиции упростило порядок внесения изменений в государственные реестры. Для этого министерство позволило нанимать собственных государственных регистраторов всем коммунальным предприятиям.

      Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" рассказал журналист Дмитрий Гнап.

      Читайте также: Беглец-аферист Гута договорился с чиновниками и планирует вернуть агрохолдинг "Мрия", – Лещенко

      "То есть, любой сельсовет или районный совет может теперь завести собственного государственного регистратора или нескольких и создать хоть целый коммунальный регистрационный центр. И при этом, они получат доступ к государственным реестрам с возможностью вносить туда изменения", – пояснил Гнап.

      По его словам, схема с государственными регистраторами при сельсоветах и ​​райсоветах приобрела такие угрожающие масштабы, что едва ли не каждую неделю какое-то примечательное предприятие подвергается рейдерской атаке из-за подделки данных о владельцах в государственном реестре.

      Свежий пример – на Киевщине таким образом отобрали 160 гектаров земли вместе с урожаем у чешского агропромышленного холдинга. А перед этим титушки с поддельными документами из реестра пытались захватить завод детского питания в Золотоноше Черкасской области и маслоперерабатывающий завод в Николаевской области,
      – отметил Гнап.

      Он добавил, что Министерство юстиции, которое проводит выдачу лицензий таким регистраторам, только разводит руками, мол, "никак не может отказать тем, кто закончил компьютерные курсы и горит желанием стать государственным регистратором".

      "Поэтому не исключено, в следующем году Украина стремительно взлетит еще на пару десятков пунктов в рейтинге легкости ведения бизнеса. Ведь мы действительно страна фантастических возможностей, если каждый безработный электрик без высшего образования через несколько дней у нас может стать государственным регистратором", – добавил Гнап .

      Видео полного выпуска видеоблога Дмитрия Гнапа "Право на правду" за 18 ноября 2018

       

      Теги: Видеоблоги Новости Украины Министерство юстиции Титушки Бизнес
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Открыть бизнес в Украине онлайн — уже реальность: как это работает
       21 сентября 2017 , 20:01
      В Румынию без визы: начало действовать малое пограничное движение
       7 июля 2015 , 20:25
      Дорожные знаки для велосипедистов: вопрос жизни или смерти
       17 августа , 08:30
      Девушка на Mercedes припарковалась сразу на трех автомобилях: Фото
       28 сентября , 10:18
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук