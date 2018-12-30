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      Бизнес потребовал от ''Укрзализныци'' решение актуальных проблем и вопросов

      19 Читати новину українською
      Укрзализныця
      Укрзализныця / Экономическая правда

      В горно-металлургическом комплексе GMK-Center рассказали о насущных проблемах в своей области и в железнодорожной сфере. Представители госмонополии также пожаловались на ситуацию, но решение не предоставили.

      Об этом сообщил глава Ассоциации "Владельцы вагонов" Александр Криворучко, посетив 14 декабря два мероприятия в Киеве: презентацию аналитического центра GMK-Center и специализированный отраслевой семинар "Железнодорожные грузовые перевозки".

      "Насущных проблем в ГМК много: это и давно назревшая необходимость обновления устаревших основных производственных фондов, и проблема торговых барьеров, и квотирование украинской продукции за рубежом, и отток квалифицированной рабочей силы – тревожная тенденция последних лет", – пишет Криворучко.

      Однако участники, в первую очередь, рассказали о невозможности в полном объеме и в адекватные сроки доставить потребителям сырье и продукцию. По словам Криворучко, с 2,5 часа презентации GMK-Center около полутора часов заняло обсуждение проблем именно в железнодорожной сфере.

      "Представители железной дороги говорили о нехватке средств, об устаревшем законодательстве, которое не позволяет прогрессивно работать, о проблемах, накопленных за годы независимости, о возможности запуска частной тяги в современных условиях...", – отметил глава Ассоциации "Владельцы вагонов".

      Среди страшных вызовов будущего озвучили вопрос износа инфраструктуры. "Основная проблема – с тягой. Но в ближайшем будущем нас ожидает проблема, связанная с плачевным состоянием железнодорожного полотна, которая уже давно негативно влияет на скорость передвижения поездов", – написал Криворучко.

      Он рассказал, что в целом представители госмонополии признавали проблемы, озвученные другими участниками семинара, но главного – ответа на вопрос когда хоть что-то станет действительно лучше – не было.

      Теги: Новости Украины Бизнес Железная дорога Укрзализниця
      Источник: 24 Канал
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