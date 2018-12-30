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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Бізнес зажадав від ''Укрзалізниці'' рішення актуальних проблем і питань

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      Укрзалізниця
      Укрзалізниця / Економічна правда

      У гірничо-металургійному комплексі GMK-Center розповіли про насущні виклики в своїй галузі і в залізничній сфері. Представники держмонополії також поскаржилися на ситуацію, що склалася, але рішення не надали.

      Про це повідомив глава Асоціації "Власники вагонів" Олександр Криворучко, побувавши 14 грудня на двох заходах у Києві: презентації аналітичного центру GMK-Center і спеціалізованому галузевому семінарі "Залізничні вантажні перевезення".

      "Насущних проблем у ГМК багато: це і давно назріла необхідність оновлення застарілих основних виробничих фондів, і проблема торгових бар'єрів, і квотування української продукції за кордоном, і відтік кваліфікованої робочої сили – тривожна тенденція останніх років", – пише Криворучко.

      Однак учасники, в першу чергу, розповіли про неможливість у повному обсязі і адекватні терміни доставити споживачам сировину і продукцію. За словами Криворучко, з 2,5 години презентації GMK-Center близько півтори години зайняло обговорення проблем саме в залізничній сфері.

      "Представники залізниці говорили про брак коштів, про застаріле законодавство, яке не дозволяє прогресивно працювати, про проблеми, накопичені за роки незалежності, про можливість запуску приватної тяги в сучасних умовах...", – зазначив глава Асоціації "Власники вагонів".

      Серед страхітливих викликів майбутнього озвучили питання зносу інфраструктури. "Основна проблема – з тягою. Але в найближчому майбутньому нас очікує проблема, пов'язана з жалюгідним станом залізничного полотна, яка вже давно негативно впливає на швидкість пересування потягів", – написав Криворучко.

      Він розповів, що в цілому представники держмонополії визнавали проблеми, озвучені іншими учасниками семінару, але головного – відповіді на питання коли хоч щось стане дійсно краще – не було.

      Теги: Новини України Укрзалізниця Залізниця Бізнес
      Джерело: 24 Канал
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