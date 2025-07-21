По информации Суспільне, цель проекта – превратить публичных гражданских в амбассадоров технодесанта 25 бригады, чтобы поддержать наших защитников информационно, рассказать по собственному опыту о том, как живет и работает самая технологичная бригада страны и привлечь как можно больше поддержки для нее, сообщает 24 Канал.

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Сейчас война – это не "штык примкнуть" и "в атаку, вперед!". Наша цель – ознакомить гражданских с тем, как живет войско, какие сейчас есть технологии, чем мы поражаем врага и как мы спасаем личный состав. Эти дроны постоянно выполняют задачи на самых горячих точках,

– рассказал Илья, заместитель командира 25-й Сичеславской бригады ДШВ.

В июле 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде исполняется 32 года. Сегодня ее называют технодесантом нового поколения, который ведет бои будущего роботами – наземными и воздушными дронами, цифровыми картами и новейшей оптикой.

Бизнесмены и активисты испытали оружие и дроны вместе с технодесантом 25 бригады: видео

25-я бригада использует новейшие технологии: от роботизированных комплексов для эвакуации раненых до дронов, которые доставляют продукты, воду и даже минируют участки. Я имела возможность испытать различные виды вооружения, от РПГ до Джавелина и Стингера – и даже сбила вражеский вертолет на симуляторе! Это технологии будущего!

– рассказала Наталья Будяк, экс-заместитель председателя Запорожской ОВА, которая приняла участие в тренировке для гражданских.

25-я бригада одна из первых в ВСУ сформировала роту беспилотных систем. Прямо на передовой построили целую инженерную лабораторию с символическим названием "Храм святого Мавика" и передвижные ремонтные мастерские, которые совершенствуют, адаптируют гражданские дроны под боевые условия, создают для десантников спецдроны с повышенной дальностью и усиленной защитой от вражеских РЭБ. Конечная цель – свести к минимуму человеческие потери и вообще использование человеческого ресурса и перевести абсолютно все на роботизированные комплексы.

Самое сильное – это слушать впечатляющие истории. Например, как вчера дрон-эвакуатор "Рысь", уже взорванный на мине, сумел вытащить из ада тяжелораненного. Как одним выстрелом из "Стингера" боец подбил вражеский СУ-25 за 11 миллионов, а "Джавелином" – танк за 1 миллион,

– поделилась впечатлениями Влада Миколюк, основательница агентства PRoector.

В 25-й бригаде планируют продолжать практику приглашения гражданских на учебные полигоны. Сейчас сичеславцы удерживают Покровское направление фронта.